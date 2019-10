Motivace byla na obou stranách velká. Modrobílí chtěli udržet první místo v tabulce, žlutomodří , jejichž dres obléká několik bývalých hráčů Táborska, se chtěli vytáhnout na vedoucí celek tabulky. V utkání se to také projevilo, oba soupeři byli svižní, na třetí ligu šlo určitě o nadstandardní duel. Statistika držení míče byla možná vyrovnaná, ale branky dávalo jen Táborsko, které spustilo kanonádu už v 1. minutě. Musiol odcentroval a Vandas hlavou otevřel účet zápasu. Po čtvrt hodině mohlo být po zápase, protože domácí Musiol nastřelili tyč a Kučera pak břevno. Posléze neproměnil další tutovku de Almeida a v publiku se začalo šuškat, aby zahozené šance domácí tým nakonec nemrzely. Písek se totiž stále výrazně snažil, byl běhavý, silný v kombinaci. Jako mrštný tank do defenzivních řad najížděl především agilní Valenta, který se snažil i o zakončení. Písecké aktivity zmrazil opět Vandas a opět hlavou: k forvardovi se ve 37. minutě odrazil trestný kop Kučery. Mimochodem kopal se po faulu právě na Vandase.

Druhé dějství mělo obdobný průběh. Písek nic nevzdával, ale na momentální formu koncentrovaného a elastického Táborska to bylo zkrátka málo. Třetí gól přišel znovu ze vzduchu. Rohový kop Kučery proměnil v 56. minutě hlavou stoper Penc. Na poslední čtvrtinu utkání poslal domácí trenér do hry jemenského reprezentanta Al Saroriho, který Táborsko nedávno posílil. Za sedm minut na hřišti se Jemenec zapsal do střelecké listiny. Po akci na pravé straně ho našel ve vápně de Almeida, už to vypadalo, že první špatný kontakt s míčem vše zhatí, ale hbitý Al Sarori přece jen skóroval na 4:0. Mladík ihned běžel k trenérovi, kterému tak poděkoval, že ho do Táborska přivedl. V poslední minutě byl Písek blizoučko čestnému gólu, ale umný oblouček Valenty těsně minul Pecháčkovu bránu.

Táborsko předvedlo disciplinovaný, kreativní a efektivní výkon a zaslouženě vyhrálo. V příštím kole si to rozdá se Slavií Praha B.

FC MAS TÁBORSKO – FC PÍSEK 4:0 (2:0)

Branky: 1. Vandas, 37. Vandas, 56. Penc, 74. Al Sarori, rozhodčí: Šimek – Raplík, Čechlovský, ŽK: 67. Conde – 39. J. Held, 78. Voráček, 79. Kulík, 79. Vacovský, 860 diváků.

Táborsko: Pecháček – De Almeida (89. Rydval), Navrátil, Penc, Havrda – Vozihnoj (77. Novák), Kučera, Conde, Tolno (82. Schramhauser) – Musiol (83. Toutou), Vandas (67. Al Sarori)

Písek: Satrapa – Sajtl (83. Benetka), Běloušek, Vacovský, Holý – Kulík – M. Held (56. Voráček), J. Held (79. Hrachovec), Valenta – Vávra (82. Kubiš), Ulbrich (61. Presl).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Hodnocení je v podstatě jednoduché. Největší obdiv a poděkování zaslouží naši hráči, kteří předvedli výborný výkon a znovu ukázali velký charakter. Dopředu jsem říkal, že Písek nemá špatné mužstvo. V mnoha ohledech se to potvrdilo. Ukázali jsme však obrovskou sílu dopředu. Bylo vidět, že Písek je na míči velmi silný. Museli jsme eliminovat jeho kombinace neustálým přenášením těžiště hry. To bylo velmi náročné, ale naši hráči si s tím dobře poradili, do šancí jsme Písek nepouštěli. Ale viděl jsem velkou kvalitu hostů, což na třetí ligu není úplně standardní, takže bych Písek jednoznačně pochválil. Přispěl velkou měrou ke kvalitě tohoto utkání. Když jsme po prvním gólu promarnili další šance, okamžitě mi proběhlo hlavou, zda nás to nebude na konci zápasu mrzet. Viděl jsem ale, že pokračujeme dál ve hře směrem nahoru a věřil jsem, že další branky přidáme, že Písek zvládneme. Tempo jsme vydrželi, dali jsme druhý gól a tento moment zápas tak trochu rozhodl. Pak už jsme hře dominovali. Chci také poděkovat kromě dospělých fanoušků jednomu mládežnickému ročníku našeho klubu, který nás podporoval už na Spartě B a také proti Písku byl v hledišti. “