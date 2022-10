Branky: 44. Voráček, 55. vlastní Krunert. ŽK: 2:4 (Koreš, Sajtl – Januška, Neruda, Bízek, Hucek). ČK: 1:0 (28. Němeček). Diváci: 325. Rozhodčí: Kubec – Mazanec, Schveinert.

Písek: Satrapa – S. Novák (80. Vokurka), Běloušek, Musa, Sajtl – Němeček, Belej – Kalousek (82. Vlček), Koreš, Voráček (80. Hendrych) – Bicenc (70. Valenta).

Písečtí fotbalisté se po minulém kole ČFL propadli na samotné dno tabulky. Povinnost tedy velela doma vyhrát. Vše se však zkomplikovalo po necelé půlhodině hry, kdy musel po červené kartě ze hřiště Němeček. „Málem jsem dostal infarkt,“ vrátil se k důležitému momentu po utkání již s úsměvem písecký trenér Milan Nousek a pokračoval: „Na druhou stranu nás ten moment stmelil. Tým si řekl, že již jde o všechno a všichni začali bojovat. Nebylo to jednoduché, ale zápas kluci zvládli.“

ČFL: FC Písek - Sokol Hostouň 2:0 (1:0).Zdroj: Jan ŠkrleSamotná červená karta přišla po rychlém brejku soupeře, Němeček přerušoval situaci na polovině hřiště ve skluzu. „Jako vždy jsou na to různé pohledy, zda žlutá, nebo červená. Ale dostal červenou a my se s tím museli popasovat. Ale od té chvíle mužstvo šlapalo na plné pecky a šlo si za vítězstvím,“ vrátil se ke kartě trenér a doplnil: „V deseti to nebylo jednoduché. Soupeř na tom nebyl vůbec špatně, ba naopak. My si však šance vyčekali a měli i na další gól. Na druhé straně jsme soupeře do ničeho vážnějšího nepustili.“

Dalším důležitým momentem byl gól Voráčka těsně před odchodem na přestávku. „Byl to krásný šatňák, kdy to tým ještě více nahecovalo. V kabině pak bylo o přestávce znát, že už ten zápas nepustíme. Odhodlání bylo obrovské a především za kluky jsem rád, že to vyšlo. Zvláště, když jsme hráli více než hodinu v deseti. Desetiminutové oslabení se nějak přežije, ale hodina je problém, začnou docházet síly a je to na morál. Máme za sebou těžké zápasy, kdy jsme na tom nebyli herně špatně, ale nebyly výsledky,“ doplnil trenér Nousek.

V dalším kole zajíždí Písek do Domažlic. „Doufám, že výhra nad Hostouní klukům psychicky pomůže do dalších zápasů,“ dodal trenér.