Průzkum mezi novináři: Francie získá titul, na Euru by měl zářit Mbappé

Jsou to tři roky, co fotbalisté Francie vyhráli mistrovství světa. Letos v létě by teoreticky měli získat i titul na Euru. Vyplývá to z průzkumu mezi novináři z evropských zemí, jejichž národní týmy se kvalifikovaly na závěrečný turnaj.

Kylian Mbappé s trofejí pro vítěze MS 2018. | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/ULMER/Michael Kienzler

Titul pro Francii předpovídá více než polovina expertů (56 %), v úvahu připadá i triumf Belgie nebo Anglie, padly rovněž tipy na Portugalsko a Itálii. Toť vše. "Samotného mě překvapilo, že tolik novinářů hlasovalo pro Francii, na druhou stranu se to dá asi pochopit," okomentoval výsledky Danny McLoughlin, výzkumný pracovník magazínu RunRepeat. Skromná hvězda Souček: Jedeme Euro vyhrát. Prozradil, koho tlačí do West Hamu Přečíst článek › Exkluzivního průzkumu se zúčastnilo padesát žurnalistů včetně zástupců českých a slovenských médií. Z fotbalových velmocí nepatří do okruhu favoritů Německo, Španělsko a Nizozemsko. Mimochodem, právě svěřenci loučícího se Joachima Löwa by podle dotazníku měli být největším zklamáním turnaje. Naopak překvapit by mohly národní výběry Dánska a Ukrajiny. Pokud jde o samotné individuality, velké věci očekávají především od Kyliana Mbappého. Žurnalisté předpokládají, že 22letý francouzský útočník bude nejlepším hráčem turnaje i nejlepším střelcem. Pokud ano, lze tušit, že po turnaji na hvězdu z Paris Saint-Germain uspořádají velkokluby doslova hon. Nejhlasitější zájem dosud projevovaly Real Madrid a Bayern Mnichov. Euro začíná už v pátek 11. října v Římě, Češi do turnaje vstoupí v pondělí proti Skotům.