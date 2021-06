Řeč není o nikom jiném než Andrew Robertsonovi. Levá strana obrany Liverpoolu je bez něj téměř nemyslitelná. Vždyť v nedávno skončeném ročníku Premier League nastoupil ve všech osmatřiceti utkáních a jen dvakrát neodehrál kompletní porci minut.

Podobně je tomu i ve skotské reprezentaci, kde už nějaký ten pátek nastupuje i s kapitánskou páskou na rukávu. V kvalifikaci na Euro, na nějž nakonec Skoti postoupili z play off, se z defenzivních řad autorsky podepsal i pod jeden z gólů.

Pozornost na sebe nestrhává ale jen na zelených trávnících. Mimo ně totiž ukazuje své dobré srdce, a nedává to přitom nijak okázale najevo.

Už před třemi lety obletěl svět příběh malého Alfieho. Ten se rozhodl věnovat své kapesné jedné z potravinových bank. Když se to doneslo k Robertsonovi, neváhal a Alfiemu napsal dopis. "Vzpomínám si, když jsem byl v tvém věku, jak pro mě kapesné bylo důležité a na stovky věcí, které by se za něj daly koupit. Udělal jsi něco úžasného a já chci mít jistotu, že za to budeš odměněn," stálo v něm.

A nezůstalo jen o dopisu. Robertson požádal svého spoluhráče Roberta Firmina, aby podepsal jeden ze svých zápasových dresů. A Alfiemu jej věnoval.

Thanks to @andrewrobertso5 for my lads letter and gift ??



Bigger story here is please everybody get behind @SFoodbanks #LFC pic.twitter.com/9lsZ9Ol444 — Tom (@__TR88) March 7, 2018

Potravinové banky figurují i v dalším z hráčových dobrých skutků. Právě jim Robertson v dobách počátků koronavirové pandemie pomohl štědrým darem a vysloužil si za to obdiv nejen ve své zemi. Ačkoliv jedna z bank, která veřejně poděkovala na Twitteru, neuvedla jméno dárce, všeobecně se mělo za to, že šlo právě o Robertsona.

Proti Kúdelovi

Českému fanouškovi se ale sedmadvacetiletý rodák ze skotské metropole připomněl nedávno i v trochu jiném světle.

Když se po odvetě osmifinále Evropské ligy mezi pražskou Slavií a Glasgow Rangers rozhořela kauza údajné rasistické urážky Ondřeje Kúdely vůči domácímu Glenu Kamarovi, neotálel se svým názorem na celou věc právě i Robertson.

„Celý skotský fotbal stál za Glenem Kamarou a my uděláme totéž. Doufám, že s tou Slavií a jejím hráčem UEFA něco udělá, protože hráči dělají, co mohou. Poklekáváme na kolena, stojíme, ale upřímně, nezdá se mi, že to má nějaký vliv. Teď musí jednat lidé nad námi,“ rozohnil se tehdy.

Byl vyslyšen. Kúdela dostal trest na deset zápasů, nepomohlo ani následné odvolání a reprezentační stoper o evropský šampionát přišel.