Co hodláte dělat v neděli 11. července večer? Raději si na tento termín nic neplánujte. Čeští fotbalisté totiž od 21.00 rozehrají ve Wembley finálový zápas mistrovství Evropy. A snad prominete menší spoiler: titul získají právě oni.

Že to zní jako pochybná fantazie tuzemského fotbalového fanatika, který zůstal kapku déle na slunci?

Možná ano, ale experti na statistiku ze společnosti Sportradar (specializující se na sběr a analýzu sportovních dat) mají právě tento závěr „vyfutrovaný“ víc než solidní kupou údajů. Podle nich si jdou Češi pro zlato.

Finálové drama proti Dánsku

„Použili jsme miliony údajů z posledních dvaceti let a pomocí algoritmů umělé inteligence jsme schopni předpovědět výsledky,“ stojí v prohlášení Sportradaru.

Tuzemští fanoušci tak už pomalu mohou chladit šampaňské. Podle zmíněné prognózy se Češi ve finále Eura utkají s Dány (dalším překvapením turnaje) a porazí je 3:2. Takže nedělní večer slibuje dechberoucí podívanou.

V semifinále vyřadí svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého silné Portugalce (1:0), v předchozích kolech play-off si poradí i s dalšími giganty Španělskem a Německem. Jen v základní skupině Češi okusí i porážku, a to v duelu s Anglií. To aby si jeden co nejrychleji vsadil…

Nic není nemožné

„Fotbal je nepředvídatelný, což je jedna z věcí, kterou na téhle hře milujeme nejvíc, a jen málo fanoušků by tipovalo Česko a Dánsko ve finále,“ uvedl v citovaném prohlášení Werner Becher ze Sportradaru.

Fakt je, že před Eurem v roce 1992 taky málokdo čekal, že turnaj vyhrají narychlo povolaní Dánové. A co senzační česká jízda do finále o čtyři roky později? Nic není nemožné. Při letošním mimořádném formátu turnaje to může platit dvojnásob.