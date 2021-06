/ROZHOVOR/ Den před zápasem má jasno o sestavě. „Už ji znám, zasáhnout by do ní mohlo jen zranění,“ říká trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý, jehož tým v pondělí odpoledne vstoupí v Glasgow do mistrovství Evropy duelem s domácím Skotskem.

Fotbalisté v přípravě na start Eura. | Foto: ČTK

Dostane se na Adama Hložka, zázrak ze Sparty?

Odpovím takto: Všichni jsou připravení nastoupit. Kdo se nedostane do základní sestavy, věřím, že bude žít s týmem natolik, aby pomohl k úspěchu. A třeba se příště do nominace dostane. To platí i pro Adama.