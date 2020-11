Byli to gigantičtí tolstolobici. Ryby z povodí asijské řeky Amur, které se v bývalém Československu začali vysazovat v šedesátých letech minulého století z tehdejšího Sovětského svazu. „Ti největší, co jsme dnes vytáhli měli hodně přes metr délky. Mohli mít tak pětadvacet kilo,“ řekl Josef Kocman z Jedovnic, který v sobotu řídil lovící četu rybářů.

Za teplého počasí tyto kapitální ryby v blanenské přehradě pozoroval například sedmašedesátiletý rybář Jiří Papírník z Blanska, který se na sobotní výlov přišel ze zvědavosti podívat. Na Palavě líčí hlavně na kapry. „Tolstolobiky jsem na přehradě viděl, jak se vyhřívají u hladiny. Ale ti se normálním způsobem chytit nedají. Když jim hodí člověk na hladinu chleba s háčkem, tak si ho ani nevšimnou. Ruský potvory. Ale co by s nimi pak člověk zase dělal, kdyby je vytáhl na břeh. Možná do udírny, jsou totiž samý tuk,“ pousmál se muž.

Na přehradě měl úspěšný lov ještě v pondělí, těsně před zákazem lovu a následným výlovem. Na rohlík vytáhl na břeh více než půlmetrového kapra. „No, trošku jsem chlapům pomohl s předstihem s výlovem. Kapřík byl hned na oběd. Byl vynikající. Největšího odsud mám pětašedesát centimetrů. Na Palavu chodím rád. Mám to blízko a je tu krásně. Jen letos skončila sezona trochu dřív,“ dodal Papírník.

Deset metráků ryb i menší úhoři

Podle šéfa blanenské rybářské organizace Martina Skláře počítali při výlovu s deseti metráky vylovených ryb. Kromě tolstolobiků šla z vody kaprovitá a bílá ryba. Z bahna se podařilo vylovit i menší úhoře a dravé ryby. „Ryby necháme propláchnout v kádích v čisté vodě a pak se hned převážejí do nedalekého revíru Vrbice, kousek nad Blanskem. Objevila se tu na obnažených březích a v bahně také velká spousta škeblí. Odhadem tak pět metráků. Po výlovu se na několik dní ještě zvýší hladina a pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny a města škeble posbírají. Než se opraví potrubí v hrázi, budou škeble na našich průtočných sádkách ve Sloupečníku a pak se zase do přehrady vrátí,“ vysvětlil Sklář.

Obřích tolstolobiků nakonec plavalo v přehradě devatenáct. Na břeh se podívaly i dvě větší štiky. Candáti byli do čtyřiceti centimetrů a nebylo jich mnoho. Sumec žádný. „Zajímavostí a velkým překvapením ale byli úhoři. V průměru měli pětatřicet centimetrů a vylovilo se jich osmadvacet. Vysazovali jsme je loni. Celkem padesát kusů. Tehdy měli jen osm centimetrů, takže se jedná o krásný přírůstek a velké procento přeživších,“ doplnil po ukončení výlovu Martin Sklář.

Do opravy netěsnícího potrubí se dělníci pustí na přelomu listopadu a prosince. Měla by zabrat jen několik dní. Poté se přehrada začne hned napouštět. „Vodní nádrž začneme napouštět ihned po dokončení oprav potrubí. Zvýšíme odtok Vrbice, případně odkalovací nádrže nad ní. Věříme, že podíl na napouštění zajistí také dešťové srážky. Předpokládáme, že na úroveň, kterou máme přes zimu, hladina nastoupá zhruba za týden,“ informoval na webu města Blanska vedoucí odboru životního prostředí Pavel Konečný. Příští rok si místní připomenou padesát let od vybudování této vodní plochy s rekreační oblastí.