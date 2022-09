Vysočina je plná hub, ukazují čtenáři Deníku. Podívejte se na jejich úlovky

„Pokud jste natankovali benzinovou nádrž na 45 litrů, stálo to v úterý ve Strážném 69,75 euro. Ve Freyungu se za ni platilo 95,85 euro. Z redakce PNP na čerpací stanici v ČR je to tam a zpět téměř 48 kilometrů. Pokud byste počítali se spotřebou šest litrů na 100 kilometrů, náklady na cestu by činily necelých 4,65 euro. Stále jste tedy ušetřili 21,45 euro (přes 500 korun),“ konstatovali němečtí novináři.

Vědomi si jsou toho i tamní motoristé. „V posledních dnech na našich čerpacích stanicích v pohraničí zaznamenáváme zvýšený zájem řidičů z Německa o pohonné hmoty, což je způsobeno aktuálním, znatelným rozdílem cen paliv v obou zemích. Všechny řidiče ale ubezpečujeme, že pohonných hmot máme dostatek a dokážeme tento zvýšený zájem pokrýt,“ potvrdil Pavel Kaidl ze společnosti ORLEN Unipetrol RPA, která provozuje čerpací stanice Benzina.