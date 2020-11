Požár nedaleko Dolního nádraží v Brně nahlásili svědci okolo půl jedné ráno. Operační středisko na místo vyslalo čtyři profesionální jednotky hasičů v dýchací technice, kteří zasahovali z Široké ulice. Oheň hasili třemi vodními proudy. "Hasiči museli natáhnout asi 200 metrů dlouhé hadicové vedení, aby se k požáru dostali," popsal Mikoška.

Starý mimo kolejiště odstavený železniční vagón, podle hasičů zřejmě sloužil jako noclehárna pro bezdomovce. "Vagón plný odpadu již nesloužil jako dopravní prostředek a materiální škoda je proto nulová. Hasiči však v požářišti nalezli čtyři lidská těla. Svými následky se tak jedná o nejtragičtější požár v Jihomoravském kraji za posledních pět let," doplnil Mikoška.

Pod kontrolu plameny dostali krátce po jedné hodině ráno, o hodinu později jej zcela zlikvidovali. Nyní ve spolupráci s policií zjišťují příčinu a okolnosti tragické události. "Vyšetřování pokračuje za světla, případ bude v šetření po delší dobu," uvedl v sobotu dopoledne Mikoška.

Vagón a jeho okolí ohledávali kriminalisté, aby zajistili stopy. "Jakým směrem se prověřování posune dál, se ukáže podle toho, co zjistí," řekl v sobotu dopoledne policejní mluvčí Pavel Šváb. Podle něj policisté předběžně nezjistili nic, co by nasvědčovalo cizímu zavinění. Vyšetřování dále pokračuje.