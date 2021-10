Právě s opravami i se stavbou nových domů mají zasaženým obyvatelů pomoci peníze jak ty rozdělované ze sbírek neziskových organizací či účtů obcí, tak ze státního dotačního programu Živel. U něj přijali pracovníci Státního fondu podpory investic do čtvrtka 840 žádostí z jihu Moravy. S více než polovinou zatím uzavřeli smlouvy o dotaci.

Práce na opravách domů pokračují i v sousedních Lužicích. „Problémy jsou, co se týká kapacity firem, postupu prací, nedostatku materiálů a toho, že jsou drahé,“ potvrdil lužický starosta Tomáš Klásek.

Zároveň poukázal na to, že dost práce tady mají zvláště klempíři, zedníci a také kominíci. „Ještě se totiž opravují komíny. Řada lidí tak ještě netopí, a využívají zatím náhradní zdroje tepla,“ doplnil řemeslník.

Výrazný postup v pokrytí střech obývaných domů potvrdil i koordinátor řemeslníků Libor Baláček, který má základnu v Mikulčicích. „Často je to tak, že sice dům střechu má, ale když člověk vejde dovnitř, tak zjistí, že se tam sice bydlí, ale teprve se dodělávají omítky. Jinde museli ukončit práce na střeše a přesunout se dolů. Tam spěchají s pracemi, tak mohli zapojit radiátory a začít topit,“ přiblížil Baláček.

„Máme hotovou střechu včetně klempířských prací i zateplení. Výrazně pomohl zaměstnavatel, půjčil auto a nejrychleji poskytl finanční podporu, od pojišťovny jsme totiž dostali první zálohu až 13. srpna, což je dost pozdě. Nyní čekáme na dodávku oken,“ svěřila se Michaela Macháčová, která do práce dojíždí do Hodonína a bydlí v Hruškách. Další práce na domě jako zateplení fasády plánuje v příštím roce.

Připomeňte si ve videoohlédnutí události posledních tří měsíců - od bezstarostného života před tornádem, jeho ničivé dopady až po návrat zpět do "normálu". Dramatické tři měsíce... | Video: DENÍK/Tomáš Valaškovčák, Michal Hrabal, reportéři Deníku

