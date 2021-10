Dokládá to mimo jiné videem ze samého závěru dražby, kdy právě po příhozu Elote maís už nemohl nikdo jiný přihodit kvůli výpadku systému. Video je ale podle Elote maís zmanipulované a vše bylo OK. Podle Puchty navíc celá záležitost vyvolává hned několik otazníků.

Vyhráno ale nemá, insolvenční správce Indra-Šebesta se snaží vydražitele o pozemek připravit. Podal žalobu na neplatnost dražby , kterou 1. 10. 2020 doplnil o návrh na vydání předběžného opatření, jímž měla být společnosti Elote maís a.s. zamezena jakákoli dispozice s vydraženým majetkem. Předběžné opatření ale soud zamítl.

„Dražba proběhla zcela hladce bez nejmenšího náznaku problémů. O to větší pro nás bylo překvapení, když byla o pár dnů později dodatečně napadena soudní žalobou insolvenčního správce Indra-Šebesta, tedy tím, který byl hlavním organizátorem dražby a rozhodoval o výběru dražitele, o znění dražební vyhlášky a o všech detailech dražby,“ řekl Deníku Puchta.

Podle Puchty jde o snahu zmařit investici. Pozemky, jejichž majitelé ze Starého Plzence se dostali do úpadku, koupila Elote maís v elektronické dražbě pořádané 17. 9. 2020 společností Prokonzulta z Brna.

Jenže se splněním snu musí počkat. Přestože dražba pozemků byla podle Puchty v naprostém pořádku, bude muset Elote maís o svá práva bojovat u soudu. Insolvenční správce Indra-Šebesta totiž podal k soudu návrh na zahájení řízení o neplatnosti dražby, neboť podle něj společnost, kterou on sám k organizaci dražby vybral, ji provedla chybně a v rozporu s dražební vyhláškou.

Pět milionů korun investovala při elektronické veřejné dražbě společnost Elote maís do koupě pozemků bývalého vápencového lomu ve Svinné nedaleko Čachrova na Klatovsku. Podle člena správní rady Miloslava Puchty, který v tomto krásném koutě Šumavy vlastní se svými blízkými penzion či ekofarmu, byl cíl jediný – lom zrevitalizovat a zdarma zpřístupnit lidem ke koupání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.