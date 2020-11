Vedení škol kromě jiného řeší, jak zvládnout doporučené časté větrání tříd, aby děti nenachladly. V Základní škole Komenského v Nymburce počítají s větráním po každé vyučovací hodině. „Žáci opustí třídu a udělá se velký průvan. Pak se okna zavřou, aby se do návratu dětí třída zase trochu ohřála,“ vysvětluje ředitel školy Tomáš Danzer.

Za návrat dětí do školních tříd už prý v nymburské škole s nadsázkou i modlili. „Je to pro nás samozřejmě snazší výuka, než ta distanční,“ připomněl ředitel školy. Podle jeho slov nebude problém ani se zajištěním chodu jídelny, která byla před časem kvůli nákaze a karanténě uzavřena.

V poděbradské škole Václava Havla, která funguje bez přerušení jako místo, kam mohou docházet děti pracovníků integrovaného záchranného systému, budou větrání tříd řešit podobně. „Po dobu větrání jedné třídy se děti přesunou do jiné volné učebny, po vyvětrání se zase vrátí,“ uvedl ředitel školy Vlastimil Špinka.

Problém by podle jeho mínění mohl nastat v souvislosti s tím, že se žáci všech ročníků mohou s učiteli domlouvat na individuálních konzultacích ve škole. „Učitelé v tuto chvíli tráví v rámci home office 12 až 15 hodin s dětmi při distanční výuce. Zvládat další individuální konzultace přímo ve škole by pro ně mohlo být náročné. Na druhou stranu si nedělám iluze, že takových zájemců bude přehnaný počet,“ poznamenal Špinka.

Připraven je i na variantu, že část rodičů děti do škol nepošle. Ať z důvodu obavy z nákazy, nebo povinnosti nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole. „Už v září jsme takto měli osm dětí doma. Pokud to nastane i tentokrát, dostanou úkoly a jednou za 14 dnů dorazí do školy, kde si učitel ověří, že se skutečně učí. U nich však nepočítáme s tím, že by měli individuální on-line výuku,“ dodal ředitel poděbradské školy.

Do druhé třídy jedné z nymburských škol se vrátí také Štěpánka, dcera Filipa Tepera. Tomu se nařízení o povinném nošení roušek po celou dobu výuky nelíbí, vnímá ho jako nesmyslné. „Jsem pro návrat do školy co nejdřív, ale dokážete si představit malé děti celý den v roušce? Jak asi bude po pár hodinách vypadat, když si na ni budou každou chvíli sahat? Navíc to nejde uhlídat, každou chvilku ji někdo bude mít dole,“ řekl Teper. Podle jeho slov opatření ani nesníží riziko přenosu viru, protože je nelze dodržet.

Na návrat svého syna druháka do nymburské školy Tyršova se připravuje také Denisa Holajová. Tu rychlost otevření škol trochu překvapila. „Z hlediska epidemické situace je to podle mě experiment,“ poznamenala maminka, kterou stejně jako jejího syna po zprávě o prezenčním vyučování napadlo jako první, že zase budou vstávat za tmy. Ale jinak se na restart těší.

„Je jasné, že děti do školy musí, protože on-line výuky se účastní zhruba dvě třetiny třídy, zbývající třetina v tom kdesi nekontrolovatelně plave,“ řekla Holajová a pochválila učitelku 2. B Kamilu Vopařilovou. „Na jaře bylo patrné ze strany školy tápání, nyní on line výuka funguje dobře. Paní učitelka se dětem každý den moc hezky věnuje dvě vyučovací hodiny. Také si s nimi povídá o tom, jak se mají a jak tráví čas,“ připomněla maminka druháka.

Pro svého potomka zřejmě využije i služeb školní jídelny, do družiny ho však posílat nebude. „Alespoň na jaře to fungovalo tak, že ve třídě paní učitelka hleděla na hygienická opatření, ve družině už se to moc neřešilo,“ poznamenala.