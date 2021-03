Samoobslužná roubenka v Chaloupkách: funguje nonstop, peníze jdou do kasičky

Je to fajn zpestření při cestě, pochvaluje si Nikola Šafaříková nápad Jaroslavy a Milana Blažkových. „Pravidelně se tu zastavujeme, když jdeme kolem. Je to super nápad a úžasná odměna na cestě. Hlavně v této době, kdy je všechno zavřené, je to ideální. Mělo by to být na více místech,“ směje se Nikola Šafaříková, která vyrazila se Sandrou Svobodovou na Křemešník a teď se obě vrací zpět do Nového Rychnova.

Cykloroubenku U Kaštanu provozují manželé Blažkovi v Chaloupkách u Nového Rychnova. | Foto: Deník / Denisa Krejčí