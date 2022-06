Obyvatele Roztok živel vyděsil. „Viděl jsem plameny z okna. Bylo asi čtvrt na osm večer. Hasiči přijeli rychle. Chvíli trvalo, než udělali plán a napojili se na hydrant. Bylo to rychlé, ale v tu chvíli vám každý moment připadá jako věčnost,“ svěřil se Pražskému deníku Josef, který bydlí ve vedlejší ulici u hospody Perron. „Koukal jsem na to z okna. Těžko říci, jak to vzniklo, elektrika tam byla nová, prý se ale rekonstruovala střecha,“ řekl.

Ohnivé peklo v alzheimer centru u Prahy: Zemřeli dva lidé, desítky zraněných

Zda plameny zažehly nejprve střechu, hasiči nepotvrdili. „Na místě jsou vyšetřovatelé a s policií a experty protipožární ochrany z Prahy zjišťují příčinu. Nyní se teprve dostali dovnitř a na spekulování je brzy,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Situace byla velmi vyhrocená, všichni tady lítali, musím ale říci, že věděli, co mají dělat, a byli koordinovaní. Bylo mi moc líto těch staroušků,“ řekl Milan Koutný z Roztok.

Obyvatele domova ve středu večer vyváděli ven policisté, hasiči i jejich pečovatelé. Řada z nich se nadýchala toxického kouře. Leželi na trávníku před domem v péči záchranářů. Záchranka je odvážela do pražských nemocnic. Ruku k dílu přiložili i někteří kolemjdoucí, záchranným složkám nosili deky, lahve s pitím a občerstvení.

Požárníci oheň dohašovali po půlnoci a živel zkrotili kolem čtvrté hodiny ranní. Kouř byl vidět na kilometry daleko.

Požár v Roztokách: Policie událost vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti

Podle informací Pražského deníku jsou horní patra budovy kompletně spálená, střecha prakticky neexistuje a přízemí je promáčené vodou od hašení. Objekt bude muset prohlédnout statik. „Je to strašné, nemohu vám popsat, jaké emoce prožíváme,“ řekla jedna ze zaměstnankyň alzheimer domova.

Požár se naštěstí nerozšířil na okolní budovy. „Ještě štěstí, že nefoukal vítr. My jsme zavírali před sedmou hodinou, těsně před požárem už jsme měli zavřeno a byli pryč,“ svěřila se provozní kavárny Kofííí, která sídli ve vedlejším domě.

Čtvrtý stupeň poplachu

Hasiči původně vyhlásili 2. stupeň poplachu, který v průběhu hasebních prací navýšili na 3., následně až na 4. ze 4 možných. Ten vyhlašují pouze při mimořádných událostech.

V jednu chvíli bylo na místě 27 jednotek, z toho 22 jich bylo ze Středočeského kraje a 5 z Prahy. U neštěstí pomáhaly desítky záchranářů. „Na místě je sedm posádek a letecká z Ústí. Na výpomoc přijel také pražský Fénix,” uvedla mluvčí středočeské Záchranné zdravotnické služby Monika Nováková. Speciální transportní vůz Fénix dokáže odvézt až dvanáct ležících osob na sklopných lůžkách. Vozidlo má také tři lůžka plně vybavená nemocničními přístroji.

Kapacita domova byla 60 lůžek. Mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková uvedla, že hasiči při dohašování nalezli dvě mrtvé osoby a další dva lidé jsou v kritickém stavu, dva mají středně těžké zranění a 51 lehké. „Velmi děkuji všem složkám záchranného systému. Díky jejich perfektnímu profesionálnímu zásahu se podařilo dostat všechny z hořícího alzheimer centra v Roztokách ven. S hlubokým zármutkem musím sdělit, že přes veškeré nasazení všech zúčastněných si požár vyžádal dvě oběti na životech,“ dodal starosta Roztok Jan Jakob (TOP 09).

Požár v Roztokách: Drama v alzheimer centru zachytily kamery hasičů

Klienti domova mohou získat mimořádnou okamžitou pomoc, a to až do výše 63 750 korun od ministerstva práce a sociálních věcí, výše podpory může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima. Ministerstvo na místo zároveň vyslalo své specialisty. „Jde o nesmírně tragickou událost. Velké poděkování každopádně patří všem, kteří se podíleli na profesionálním zásahu,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pomocnou ruku nabídlo i hlavní město Praha. „S hrůzou sleduji požár v alzheimer centru. Máme v pražských zařízeních 18 volných míst a naše radní pro sociální oblast Milena Johnová je již Středočeskému kraji nabídla. Může se stát, že pro řadu rodin pacientů z Roztok bude jednodušší navštěvovat své blízké v Praze, než třeba v některé vzdálenější části regionu,“ uvedl zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě).