Smrt v plamenech: v letadle i vagónu. Připomeňte si tragické jihomoravské požáry

/PŘEHLED NEJTRAGIČTĚJŠÍCH/ Čtyři lidé uhořeli ve vagónu v noci z pátku na sobotu v Brně, zřejmě to byli bezdomovci. Co do počtu obětí, jihomoravští hasiči požár označili za nejtragičtější v kraji za posledních pět let. Naposledy čtyři lidé uhořeli v autě u Suchohrdel na Znojemsku v březnu 2015. Deník Rovnost pro vás chronologicky zmapoval nejtragičtější požáry v Jihomoravském kraji právě za toto období.

