Primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN), který má na starosti bezpečnost, na tiskové konferenci prohlásil, že zástupci hlavního města stav ohledně koronavirové nákazy monitorují. „Problémy jsme schopni operativně řešit, doufám, že tomu bude tak i v těžkých podzimních časech. Víme, že počty nakažených rostou, Praha je oranžová na covidovém semaforu. Ale daří se nám trasovat kontakty i přes drobná zpoždění,“ řekl Hlubuček.

Od úterý začne platit z nařízení státu nošení roušek ve všech prostředcích MHD. V Praze povinnost dosud platila pouze v metru. Hygienici v metropoli vládní nařízení ještě zpřísňují - od 1. září totiž na základě nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy musí mít lidé roušku nejen ve vozech MHD, ale také ve vestibulech stanic metra, vnitřních prostorech vlakových nádraží a také ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla.

⚠ @hygpraha vydává Nařízení, a to s účinností od 1.9.2020 nařizuje veřejnosti na území Prahy používání ochranných prostředků dýchacích cest: ve všech prostorech metra, vnitřních prostorech nádražních budov, vnitřních prostorech Letiště VH v Praze…https://t.co/ILxwwRUFgy — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) August 31, 2020

Lidé si budou muset chránit ústa a nos také ve všech veřejných prostorách ve veřejných budovách a vnitřních akcí s účastí do 100 osob. Zpřísněn bude vstup do budovy magistrátu na Mariánském náměstí.

Pražský radní připustil, že na podzim vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke zrušení některých kulturních či sportovních akcí přesunutých z jarních měsíců nebo například plánovaných vinobraní v městských částech. Na území metropole je podle Hlubučka kapacita 22 odběrných míst 5000 testů denně – další laboratoř se otevře do 14 dnů na Vítězném náměstí ve spolupráci s radnicí Prahy 6.

Ředitelka Hygienická stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová zdůraznila, že Praha je v tuto chvíli na spodní hranici „oranžového“ stupně. „To znamená, že trend je vzestupný jak z hlediska počtu nových potvrzených případů, kterých bylo v poslední době většinou přes sto denně, tak z hlediska nemocných mezi seniory a počtů hospitalizovaných. V jejich případě jde o nárůst o pouhé jednotky a situace zatím není nijak dramatická,“ upřesnila Jágrová.

Prvňáčci dostanou v balíčku i roušky

Hlubuček zopakoval, že i proto magistrát nechává na ředitelech jednotlivých školských zařízení, jak přistoupí k boji s koronavirem. Povinnost nošení roušek (zatím) neplatí. Město školám pouze doporučí, aby zvážili, zda a v jakých prostorách ve škole nebo při kterých aktivitách mají děti roušky používat. Podle Hlubučka má každá škola jiný režim, proto město přistoupilo k doporučení. „Máme tu začátek školního roku, který jsme nikdy nezažili, takže je možné, že školy budou nařízení po několika dnech měnit,“ řekl. Hlubuček ukázal novinářům speciální balíček pro žáky prvních tříd, které od hlavního města dostanou 1. září. Kromě tradičních školních pomůcek letos přibudou pro zhruba 14 tisíc prvnáčků také roušky.

Jágrová doplnila, že roušky mají velký efekt při přenosu viru: „Opatření sice není příjemné, ale je zásadní.“ Podle Jágrové „nic moc nestojí“, přesto šíření nákazy covid-19 výrazně sníží. „Ale ve školách není záruka, že budou používany správně, nemají ani smysl při výuce,“ dodala Jágrová. Zakázáno není pořádat školy v přírodě, avšak ředitelé by měli podle hygieničky zvážit, zda je pořádat.

V průběhu dne pak radnice Prahy 12 zveřejnila informaci, že v učitelském sboru ZŠ prof. Švejcara v Mráčkově ulici byl potvrzen výskyt koronavirové nákazy. Zatím bylo rozhodnuto o ředitelském volnu na 1. září. Další postup vedení městské části a tamní základní školy zveřejní později po jednání s krajskou hygienickou stanicí.

Rozmyslete si, kde budete trávit volný čas

Podle Jágrové by byl zázrak, kdyby se nezvýšil počet nakažených dětí: „Situace nebude nadále růžová. Ale nepočítáme s tím, že bychom zavírali školy. Chceme, aby děti byly v homogenních skupinách tak, abychom věděli, kdo se s kým stýká a do karantény by putovaly třeba jenom některé třídy nebo konkrétní kolektivy.“

Šéfka pražské hygieny zmínila, že z pozitivně testovaných na covid-19 je velký podíl nakažených v barech, hernách a nočních klubech – notoricky známý je případ Techtle Mecthle, kde bylo dosud identifikováno 258 lidí s koronavirem. „Pokud by byla situace dál takhle neúnosná, budeme muset přistoupit k restriktivním opatřením a omezit provozní dobu těchto podniků,“ řekla Jágrová s tím, že by se toto opatření netýkalo restaurací. „Apeluji na Pražany, aby se rozmysleli, kde budou trávit volný čas.“

Radní Hlubuček pak poprosil společnosti, které působí v Praze, aby přistoupily k současnému stavu vážně a bránily šíření nákazy covid-19 mezi svými zaměstnanci. Praha má v současné době podle něj dostatek ochranných a hygienických prostředků pro zaměstnance a své firmy. Vytvořeny má i dostatečné zásoby.