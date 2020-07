Ve středu odpoledne došlo v pražském Museu Kampa k požáru elektroinstalace v technické místnosti objektu. Jak informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka: „Zásah probíhá pomocí CO2 a čekáme na příjezd elektrárenské a plynárenské pohotovosti kvůli odpojení objektu od energií. Na místě jsou také záchranáři, kteři si převzali do péče jednu osobu."

Jedná se o požár elektrických rozvodů v technické místnosti. Na místě jsou hasiči z centrální a smíchovské stanice a jednotka HÚOPH. pic.twitter.com/qyaeJSg96f — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) July 15, 2020

„K požáru u Sovových mlýnů jsme vyslali posádku záchranářů, inspektora a speciál ATEGO. Ošetřili jsme jednoho muže, jehož zdravotní stav ale nevyžaduje transport do nemocnice. Další zraněné hlášené nemáme. Zůstáváme na místě a situaci monitorujeme," informovala mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Požár se podařilo rychle lokalizovat, zplodiny začali hasiči odvětrávat pomocí přetlakové ventilace. Původní informace, že kvůli zplodinám bylo nutné vynést obrazy, se nepotvrdily. Z muzea bylo nutné evakuovat přes 100 osob. „V areálu se momentálně nikdo nenachází,“ sdělil Kavka, který počet zasahujících jednotek nakonec upřesnil s tím, že byly čtyři. Krátce po šestnácté hodině uvedli hasiči na svém twitterovém účtu, že požár je zcela uhašen a prostor odvětrán.

Požár podle předsedy Nadace Jana a Medy Mládkových Jiřího Pospíšila i pražského radního Jana Chabra vznikl při opravě v technické místnosti. Zřejmě kdosi svařoval panty, a od plamenů se vzňalo obložení místnosti, uvedl Pospíšil. Technickou místnost požár kompletně zničil, doplnil Chabr. Škody na vzduchotechnice a elektroinstalaci budou podle pražského radního Chabra v řádu vyšších desítek milionů korun. Škody na obrazech zatím nejsou známy.

Meda Mládková nebyla v ohrožení

„Pokud se podaří dostat požár pod kontrolu, nebyly by sbírky ohroženy, ale pokud ne, škody by byly nedozírné. Jsem v zahraničí, ale pokud vím, zatím se sbírky nevynášejí a jsou v relativním bezpečí. Ale není vyhráno," řekl v České televizi před 15. hodinou předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových a pražský zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09).

Požár má být pod kontrolou, ale stále není vyhráno. Po koronavirové krizi je toto další velká rána… uvidíme co bude dál. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) July 15, 2020

„Pro všechny obdivovatele Medy Mládkové jen dodávám, že paní Meda je v pořádku. Bydlí v jiné části muzea. Nyní řešíme kouř a odvětrávání místností," napsal Pospíšil na Twitter.

Pospíšil chce jednat o co nejčasnějším otevření

Jiří Pospíšil ČTK potvrdil, že umělecká díla nebylo třeba z muzea vynášet. Nyní je posoudí restaurátoři. Pokud díla zasáhl čistý bílý kouř, nemusela by se čistit. Pokud to byl ale kouř tmavý, ošetření bude zřejmě potřeba. Budova se musí řádně odvětrat. Okolí proto zajišťují policisté. „Hlídají exponáty, je to celé otevřené," řekla ČTK policejní mluvčí Lucie Drábková.

Pospíšil je vděčný hasičům za záchranu objektu a cenných sbírek, chce ale začít jednat s Prahou, které objekt patří, aby bylo možné co nejdříve Museum Kampa alespoň částečně otevřít. Pokud by muzeum zůstalo zavřené delší dobu, byla by to po koronavirové krizi a s ní spojeným uzavřením další velká ekonomická rána, dodal.

Podle radního Jana Chabra bude moci část muzea fungovat i nyní, neboť muzeum má dvě klimatizační jednotky. Jedna z nich poškozena nebyla. „Nicméně, co se týká toho křídla, co je vidět od Vltavy, tak tam se obávám, že to bude trvat poměrně delší dobu. Když budeme optimističtí, tak to potrvá měsíc, měsíc a půl, v horším případě i déle," řekl radní.

V roce 2002 tu řádila velká voda

Museum Kampa spravuje mimo jiné sbírku děl průkopníka abstraktního umění Františka Kupky (1871 až 1957), jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století. Založila ho Meda Mládková.

Sovovy mlýny, kde sídlí Museum Kampa, byly v roce 2002 zasaženy stoletou vodou. Díky nasazení zaměstnanců muzea a pomáhajících dobrovolníků se je podařilo v krátké době otevřít veřejnosti.