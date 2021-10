Útoků přibývá a agresivita útočníků se stupňuje. V Jihlavě v ulici Matky Boží se 10. září kolem deváté večer odehrála podobná událost. „Útočník dupl poškozenému na hlavu. Ten v tu chvíli ležel na zemi,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Tentýž žalobce na takové výpady upozorňuje opakovaně. „Útok na hlavu či obličej, byť jde například ‚jen‘ o pěsti, je vždy nebezpečný a může skončit tragicky,“ řekl před časem Deníku.

Soudy podobné agrese řeší opakovaně. Nedávno dostal čtyři roky Ladislav Fučík z Jihlavy za napadení taxikáře jen kvůli tomu, že se mu nechtělo platit sto korun za odvoz.

V Pacově zase loni muž kopal do ženy tak brutálně, že kriminalisté případ posoudili dokonce jako pokus o vraždu. „Vyšetřování prokázalo, že napadení bylo spáchané zvlášť závažným a surovým způsobem. Muži v případě prokázání viny hrozí patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest,“ uvedla pro Deník krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Stačí jen málo…

Případ z Pacova byl extrémní. Většina podobných útoků končí pro násilníky obviněním z těžkého ublížení na zdraví ať už dokonaného, či ve stadiu pokusu. Klíčovou roli hrají posudky soudních znalců. Ti, pokud jde o údery na hlavu, vždy upozorňují na možnost vážných poranění včetně trvalých následků.

Někdy stačí málo. Před časem v Havlíčkově Brodě během vánočního večírku udeřil na ulici jeden druhého a skončilo to smrtí napadeného.

Aktuálně je u soudu případ z ubytovny v Jihlavě, kde došlo ke krvavému incidentu mezi dvěma muži. Kromě pěstí došlo i na lahve. Zatímco jeden se snažil druhého praštit přes hlavu, druhý stačil z koše vytáhnou prázdnou lahev od vodky a udeřit s ní soka do hlavy. Lahev se rozbila a poškozený se sesul k zemi. Skončil v nemocnici s pohmožděninami a zlomeninami hlavy. Za pokus o těžkou újmu na zdraví hrozí útočníkovi trest od tří do deseti let.