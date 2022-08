Dovolenou v Tunisku s přítelkyní si celý týden Michal Šámal užíval plnými doušky. Moře, relax i rozptýlení na večírku, zábava v bazénu. Každý den tam společně s přáteli skákali do velké hloubky. Až předpolední den se změnil v noční můru. V zápalu zábavy tehdy omylem skočil z jiného místa než obvykle, ze strany, kde byl jen metr hloubky. Náraz přežil, měl štěstí. Po ráně do dna se ale dva krční obratle hnuly o několik milimetrů, tlačily na míchu a vážně hrozilo ochrnutí.

Sedmatřicetiletý muž z Loun si ale myslel, že má jen zhmožděný krk, a tak s tímto těžkým zraněním ještě odletěl do Čech. Chyběl kousíček k ochrnutí, štěstí ho ale neopustilo. Rychle se dostal k českým odborníkům a po složitých operacích, při kterých mu lékaři páteř opravili, chodí a brzy se snad vrátí do normálního života. „Pokaždé, opravdu vždycky si prověřte, kam skáčete. Člověk si nesmí myslet, že je nesmrtelný,“ nabádá. Po uzdravení chce šířit osvětu, aby k podobným zraněním nedocházelo.

„Byla to ohromná rána. Byl jsem jak zaražený do země. Strašná bolest,“ popisuje osudný okamžik Michal Šámal.

Osudný okamžik

Ten den v sobě neměl ani kapku alkoholu. Dobře se bavil, skákal s dalšími přáteli a lidmi z hotelu na straně, kde byla hloubka dva a půl metru. „Celý týden jsme skákali na té hluboké straně, v pohodě. Nevím, co se ten den stalo, bylo to vyhecované, nedokážu si vysvětlit, že jsem na to zapomněl. Vůbec jsem si to neuvědomil. Najednou jsem skočil tam, kde byl metr, metr deset,“ pokračuje. Reaguje také na hlasy, kdy někteří lidé tvrdí, že jim by se to stát nemohlo.

„Vím, že to byla hloupost. Udělal jsem věc, kterou bych normálně neudělal. Ale opravdu se to může stát každému. Každému! Prostě omyl, v zápalu zábavy, prostě se to stalo,“ říká.

Při odrazu navíc uklouzl a místo šipky se stočil do přemetu. Naštěstí si ale těsně před nárazem dal před hlavu ruku. Odnesl to sice zlomeným palcem, ale tento manévr mu pravděpodobně zachránil život. Obří náraz ale pohnul s třetím a čtvrtým krčním obratlem. Ty se o několik milimetrů hnuly, byly nestabilní a tlačily na míchu. „Když jsem vyplaval, udělal jsem dvě tempa ke kraji a jen jsem si tvář položil na okraj bazénu. Několik minut jsem jen odpočíval, byla to velká bolest,“ popisuje Michal Šámal.

Měl pocit, že má „jen“ zhmožděný krk. A tak šel odpočívat na pokoj, vzal si prášky na bolest. Dokonce se rozhodl, že v Tunisku nepůjde k lékařům a vyhledá je až doma. Druhý den odletěl. „Ve Slaném pak na pohotovosti, když doktor na snímcích viděl, co mi je, tak za mnou okamžitě běžel, ať už nechodím, hned mě zafixovali,“ vypráví.

Michal Šámal na snímku z dovolené v Tunisku se svou přítelkyníZdroj: se svolením Michala Šámala

Naštěstí se rychle dostal do péče expertů z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. A i když vše ještě zkomplikoval koronavirus, který se u něj objevil, podstoupil dvě složité operace, při kterých mu lékaři páteř opravili a zpevnili. A i když ho čeká ještě několik kontrol a asi i nějaký zákrok, chodí a zotavuje se dobře. Přitom podle lékařů bylo obrovské štěstí, že vůbec přežil. Neochrnul téměř zázrakem.

Obrovské štěstí

Muž, který pracuje v oboru gastronomie a cestovního ruchu, má dokonce už spravený i zlomený prst na ruce, o němž si původně myslel, že je to největší problém. „Operace se povedla, chodím. Uzdravuji se, snad to i dál půjde dobře. Měl jsem ohromné štěstí, utekl jsem hrobníkovi z lopaty. Kdybych udělal špatný pohyb, mohla se mícha přerušit a nechodil bych. Moc děkuji lékařům i lidem, kteří mě podporovali a podporují. Mým blízkým i lidem, kteří mi drží palce,“ přiznává, že úraz pro něj byla velká „facka“, která změnila jeho život. Chce se teď více věnovat blízkým a život prožívat.

Lékaři jsou optimističtí, Michala Šámala čeká nyní rehabilitace a lázně, zdá se ale, že vše je na dobré cestě. Možné je, že si hráč Panenského Týnce zase jednou zahraje i fotbálek se svými spoluhráči. „Uvidíme, co dovolí lékaři. Ale doufám, že to vyjde, že se vše uzdraví dobře. A třeba na jaře alespoň na čáře jako rozhodčí,“ doufá.

K úrazu míchy v České republice dochází téměř každý druhý den. Jedním z možných následků jsou celoživotní zdravotní problémy včetně ochrnutí. Neuvážené skoky do vody jsou přitom třetí nejčastější příčinou upoutání na vozík. A právě osvětě, aby k podobným případům docházelo co nejméně, se chce po uzdravení věnovat i Michal Šámal. „Já jsem měl štěstí, ale to další mít nemusí. Kdyby to zabránilo jedinému úrazu, tak to má cenu,“ říká a vypráví, že už má domluvené přednášky na několika školách v regionu, chce také na kampaních spolupracovat se zdravotními pojišťovnami.

A co radí? „Skákejte jen tam, kde vidíte. Kde je vidět, co je pod hladinou. Pokaždé, opravdu vždycky si prověřte, kam skáčete. I když je to do bazénu. Prověřte si to,“ zní z jeho úst. „Je lepší skočit na srábka, po nohou, a vylézt, než být někde za frajera a už nevylézt,“ dodává.