Někteří trenéři hokejové mládeže v Mostě čelí nařčení, že trénují své syny na ledě zavřeného městského zimního stadionu a porušují tím vládní protikoronavirová opatření. Během nouzového stavu mohou v halách trénovat jen profesionální sportovci. Anonymní dopis, který popisuje údajné nedodržování nařízení a uvádí jména trenérů i jejich dětí, obdržely e-mailem mostecký primátor Jan Paparega a ředitel městských technických služeb Václav Zahradníček. „Podnětem se samozřejmě budeme zabývat,“ sdělil primátor. Technické služby, které stadion provozují, informace v udání prověřují. „Výsledky šetření předám panu primátorovi,“ uvedl ředitel.

Anonymní mostecký oznamovatel jim napsal, že hokejové páry otec-syn porušují nařízení vlády opakovaně. „Využívají ledovou plochu k soukromému trénování,“ tvrdí v dopisu, který má Deník k dispozici. Stadion prý občas využívají i lidé z hokejového prostředí v Litvínově.

„Chápu, že jsou děti už delší dobu doma, ale nařízení vlády by měla platit pro všechny bez rozdílu,“ líčí anonym. Podle něj se jedná o ambiciózní rodiče, kteří vidí své ratolesti v NHL a zvýhodňují je před ostatními dětmi, kteří se na stadion nedostanou. Technické služby mají také prověřit informaci, že na zavřeném stadionu se svítí, led upravuje rolba, děti se po tréninku sprchují a náklady s tím spojené rodiny neplatí.

Předseda spolku mládežnického hokeje Sport Most Lukáš Bednařík se se svými kolegy od nařčení distancovali. Uvedli, že anonymní dopis neviděli. „Určitě to dementuji. Nikdo na ledě netrénuje,“ řekl předseda. Dodal, že na stadion dochází pravidelně kvůli údržbě a běžným provozním záležitostem, které vyžadují svícení, ale porušování opatření nezjistil. „Nejsem jen v kanceláři, ale chodím i do jiných prostor,“ dodal.

Jeho spolupracovníky udání překvapilo. „Tady se nic takového neděje, počkejte si na vyjádření města,“ řekl jeden z trenérů. Další konstatoval, že někteří lidi jsou zlí a chtějí škodit. „Proč mi to ten anonym neřekne do očí? Já svého kluka na ledě netrénuji. Marodí, leží doma v posteli a já na led nechodím,“ sdělil trenér. Připustil, že s kolegy se na stadionu scházejí. „Občas si musíme říct, co bude dál,“ vysvětlil.

Deník se pokusil autora dopisu kontaktovat, ale na e-mail nereagoval. Dopoledne ve čtvrtek 12. listopadu byl hlavní vstup stadionu zavřený, uvnitř byla tma, nikdo nevycházel ani nevstupoval. Zavřená byla i posilovna.

V Mostě slouží v omezené míře městská sportovní hala, kde mají povolené tréninky extraligové házenkářky. Ty navíc v sobotu 14. listopadu hrají zápas třetího kola kvalifikace Evropské ligy a doma přivítají maďarský Vác. Utkání budou doprovázet mimořádná hygienická opatření. Hrát se bude bez fanoušků, ale duel odvysílá televize.

Také litvínovský hokejový A-tým se nedávno vrátil k trénování a může využívat zimní stadion v Litvínově. „Jsme rádi, že nás pustili na led. Nemusíme se teď někde honit po kopcích, můžeme trénovat na ledě a věnovat se tomu, co máme nejradši. Chceme se vrátit do extraligového tempa,“ hlásil po prvním tréninku obránce Jan Ščotka.