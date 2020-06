Milion roušek pro Hamzovu léčebnu. Zbytečně?

/FOTO/ Ne pár desítek tisíc, ale přes milion roušek chtěl poslat stát z centrálního skladu v Sedlčanech do Hamzovy léčebny v Luži na Chrudimsku.

V pátek odpoledne dorazila zásilka do Hamzovy léčebny. Původně avizovaný milion roušek (viz jeden z dokumentů) byl snížen na 420 tisíc plus další materiál | Foto: Deník / Kamil Dubský