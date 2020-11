Krajští hygienici lidem doporučují řídit se aktuálními vládními doporučeními. „Určitě budeme vyčkávat na to, jaká pravidla v danou dobu budou obecně platná. Momentálně neplánujeme vydat doporučení, aby lidé úplně zrušili návštěvy Mikulášů. Nicméně obecně platná doporučení jsou stále neměnná,“ uvedl ředitel jihomoravské hygieny David Křivánek. Zároveň dodal že je na zvážení každého, jak se se současnou situací a trváním na dodržení tradice vypořádá. Obecně podle něj stále platí, že čím méně kontaktů lidé budou mít, tím lépe.

V případě uvolnění opatření jsou připraveni vyrazit jako mikulášská skupina třeba přátelé Dominik Rada, Radek Slavíček a Nina Šmahelová z Brna. Ti spolu již dlouhá léta chodí v oblasti brněnského Králova Pole a Žabovřesk. „Při současné situaci je samozřejmě otázkou, jestli se letos vůbec zúčastníme. Nechci malovat čerta na zeď, zatím to vypadá, že to letos nakonec nevyjde. Ale pokud by se situace zlepšila a opatření uvolnila, jsme připravení vyrazit,“ slíbil Rada.

Mikulášů ale zřejmě letos bude v ulicích i za příznivé situace méně. Letošní ročník vynechá třeba brněnská mikulášská skupina, ve které působí Vojtěch Pazdera. „Tento rok chodit zřejmě nebudeme. Ještě to s přáteli vyhodnocujeme, ale myslím si, že by bylo nezodpovědné chodit po rodinách, abychom něco neroznesli,“ vysvětlil.

Nicole Keprtová s přáteli, kteří chodí v oblasti brněnských Bosonoh, stále váhají. „Zatím vůbec nevíme. Asi se rozhodneme aktuálně podle toho, co nám vláda a Covid dovolí. Také je vždy riziko, že se někdo z nás třeba nakazí a pak budeme muset vše rušit,“ zmínila žena. Podle ní proto s přáteli zatím letos ani nevyvěsili po městě letáky s kontaktem.

Lidé o Mikuláše stojí

Lidé i navzdory pandemii ale o návštěvu Mikuláše, čerta a anděla zájem mají. „Na naši facebookovou stránku jsem v polovině října napsal, že pokud se situace zlepší, tak vyrazíme. A v reakci na to se mi ozvalo už deset rodin. Což je hodně, když vezmu do úvahy, že v předchozích letech se lidé začali ozývat až kolem poloviny listopadu a do Mikuláše počet narostl třeba na patnáct rodin. Teď je polovina listopadu a my už máme volná poslední místa a to je ještě do prosince spousta času. Lidé se asi obávají, že by pak už nikoho nesehnali, nebo že skoro nikdo nebude chodit,“ potvrdil Rada.

Podobnou zkušenost se zájmem lidí má i Pazdera. „Zájemci se nám ozývají a už je jich celkem dost, vlastně nás tak velký zájem překvapil. Bohužel jim ale musím říkat, že to pro letošní rok budeme muset zrušit,“ poznamenal.

Čeho se lidé letos ve většině případů určitě nedočkají, jsou ovšem hromadné mikulášské akce. Chybět bude letos mikulášská akce na radnici Brna-středu. „Pořádání této oblíbené akce bohužel letos neplánujeme, a to i kdyby se opatření uvolnila. Bylo by to totiž pak už velmi narychlo. Moc nás to mrzí, doufáme, že ji zorganizujeme příští rok,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Naopak ve Znojmě stále doufají, že ani letos nepřijdou o akci s čerty na tamním náměstí. Tamní pekelná sešlost by letos oslavila desátý ročník. „Všechno bude záležet na opatřeních. Jaká budou platit, se můžeme dozvědět třeba čtyřiadvacet hodin předem. My jsme ale na akci připravení. Celý tým je na pekelnou sešlost opravdu nachystaný, jsme schopni akci připravit i operativně. Pro všechny, kteří se na akci podílejí, je to už tradice, takže všichni doufáme, že se ji nakonec povede uskutečnit,“ věří pořadatel Milan Jonáš.