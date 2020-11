„Na Ústředním hřbitově je opuštěná téměř třetina hrobů. Pokud bychom je pronajali jiným rodinám, původní pomník zanikne a s ním i odkaz na významnou osobnost. Brno by tak přišlo o kus své historie. Adopce je osvědčený projekt, díky kterému se nám podaří cenné náhrobky zachovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Brna Petr Hladík.

Lidé si k adopci kromě hrobů osobností vyberou například památkově chráněné hroby nebo pomníky s vysokou uměleckou či historickou hodnotou. Seznam významných hrobů najdou lidé na webu Správy hřbitovů města Brna.

Kdo se bude chtít o adopci přihlásit, musí na Správu hřbitovů podat písemnou žádost o adopci. „Pokud bude schválena, podepíše se s nimi následně smlouva na deset let, během které musí hrob udržovat. Pečovatel získá certifikát o dočasné adopci, veškeré opravy hrobového místa pak financuje na vlastní náklady,“ doplnil Hladík.

Jako opuštěný se hrob začne evidovat po uplynutí tří let, kdy se o něj nikdo nestará. Poté se stane majetkem města. „Problematické jsou také hroby, které mají sto let starou smlouvou zajištěné hrobové místo do konce fungování hřbitova, tedy fakticky navždy," uvedl Hladík. Tyto hroby od září pomáhají udržovat dobrovolníci.