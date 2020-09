Potvrdil to jeden z autorů a žalobce Jakub Samek. S výsledkem je spokojený. „Konečný úspěch v sedm let se vlekoucím sporu je pro nás samozřejmě satisfakcí. Dosáhli jsme ho však v době, kdy už může škody jen zpětně napravovat, nikoli jim předejít,“ sdělil Samek.

Zástupci města výsledek zatím nekomentují. „Písemné vyrozumění jsme od soudu zatím neobdrželi, tudíž se momentálně nemáme k čemu vyjadřovat,“ odpověděl v úterý na dotaz Rovnosti slavkovský starosta Michal Boudný.

Napoleonskou expozici instalovali před sedmi lety v opravených stájích slavkovského zámku. Město kvůli ní tehdy čelilo kritice ze strany autorů Jakuba Samka a Vladimíra Kočana kvůli údajným věcným chybám. Radní poté schválili výstavu podle nového libreta, kterou v prostorách rozmístili.

Podle žalobců však město využilo pouze starou expozici s kosmetickými úpravami. Argumentovali podobnostmi v jejím členění. „Bude nás nyní zajímat, jakým způsobem se k celému problému postaví další dotčené instituce. Soud totiž potvrdil to, co jsme od začátku tvrdili my: projekt byl realizován s porušením autorského práva,“ dodal Samek.

Soudní spory mezi městem a společností AusterlizPro se kvůli četným odvoláním protahovaly na roky. Záležitostí se už kromě olomouckého vrchního zabýval také brněnský krajský a vyškovský okresní soud. „O dalším postupu podají zástupci města informace až po detailním prostudování soudního rozhodnutí,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

