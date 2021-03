Mohu z Pelhřimova do jeho místní části? Tato otázka tady zamotala hlavu nejednomu obyvateli. Patří totiž k obcím, které nemají souvislé území. „Občas se s přítelem chodíme projít k lomu u Nemojova, který stále patří k Pelhřimovu. Teď ale nejspíš nemůžeme, protože ho odděluje katastr Putimova,“ přemítala jedna z místních Dana Blažková.

Katastr Pelhřimova. | Foto: Mapy.cz

Na základě nejnovějšího vládního nařízení se lidé, kteří si v následujících třech týdnech budou chtít zaběhat či vyrazit na procházku, musí zdržovat pouze v katastru „své“ obce. Pokud by se tak člověk žijící v Pelhřimově chtěl projít do oddělené části obce, v podstatě porušuje vládní nařízení, protože by přitom vkročil do „cizího“ katastru.