Opožděně, ale přece. Letní koupaliště Ostrava Poruba zahájilo před třemi týdny sezónu bez omezení. Na bazén letos chodí méně lidí kvůli riziku nákazy i špatnému počasí.

Od 22. června je Letní koupaliště Ostrava-Poruba v plném provozu a návštěvníci si mohou využívat všechny atrakce bez omezení.

Při vstupu do areálu na návštěvníky čeká cedule s doporučenými bezpečnostními pokyny a stojany s dezinfekcí. Na lístek u pokladen se nečeká řada. „V areálu je určitě méně lidí než loni. I kvůli počasí, které venkovnímu koupání a opalování moc nepřeje,“ říká plavčík Dominik Sedláček.

Koupaliště má otevřeno každý den od 9 do 19.30 hodin. „Když je venku hezky, tak lidé dorazí, ale koupaliště rozhodně není přelidněné,“ dodává plavčík.

"Lidí je méně a neutrácí tolik."

Stánkaři nejsou ze situace nadšení. „Letošní sezóna je pro nás složitá. Otevřeli jsme o měsíc později a navíc často prší,“ říká prodejce Yakouben Sofiane. Se svou rodinou na koupališti provozuje stánek s italskou pizzou.

„Lidí je méně a neutrácí tolik. I když je areál plný, tržby bývají nic moc,“ popisuje pizzař.

I přes to, že koronavirová situace stále trvá, návštěvníci se nebojí a doporučené dvoumetrové odstupy nedodržují. „Snažím se být opatrná, ale na koupališti úplně všechno dodržovat nejde. Letos jsem tady poprvé a určitě ne naposledy,“ říká návštěvnice Tereza Hubáčková. „Lidí je sice méně, ale už se tolik nebojí a situaci neřeší. Koupaliště funguje jako předtím,“ potvrzuje plavčík Sedláček.

„Někteří kamarádi dneska nepřišli, protože to nechtěli riskovat. Nevyhledávají místa, kde je větší množství lidí najednou,“ říká Marek Kalabza, který si na koupaliště přišel zahrát plážový volejbal. Sám ale obavy nemá. „Život se postupně musí vrátit do normálu, nemůžeme se přece schovávat napořád,“ dodává.

Po znovuotevření koupaliště 13. června měli zaměstnanci zkrácenou pracovní dobu a prováděli pravidelnou dezinfekci ploch. Lidé museli dodržovat odstupy dvou metrů a do areálu mohlo vstoupit pouze pět set návštěvníků. „Situace s omezeným počtem vstupujících do areálů nám značně komplikovala provoz koupališť,“ dodává mluvčí Sarezy Lenka Papajová.

Vodní areál Jih

Vodní areál Jih v Ostravě Zábřehu otevřel své brány návštěvníkům až v polovině června, navíc s omezeními v podobě roušek a limitu maximálně tří set lidí v prostoru.

„Situace s omezeným počtem vstupujících do areálů nám značně komplikovala provoz koupališť. Byli jsme rádi, když ke konci června došlo k zrušení limitu,“ uvedla mluvčí Sarezy Lenka Papajová. Návštěvníci by však stále měli zachovávat rozestupy dva metry a používat dezinfekci ve stojanech rozmístěných po areálu.

Denní návštěvnost? I dva a půl tisíce lidí

„Dodržujeme samozřejmě hygienická opatření, všechna lehátka, skříňky a další věci se čistí dezinfekcí. Před šatnami ji lidé používají na ruce. Jen ty rozestupy se nedají uhlídat, a to především ve velkém počtu,“ přiznala jedna z plavčic, která si přála zůstat nejmenována.

Především o slunečných víkendech často přesáhne počet návštěvníků tisícovku. „Předminulou neděli přišlo dokonce dva a půl tisíce lidí,“ řekla pokladní Vanda Navrátilová.

Epidemie covidu–19 ovlivnila i stánkaře, kteří museli sezonu zahájit později než obvykle. Podle brigádnice Hany Dvořákové ale chodí lidí dost a tržby jsou slušné. „Šéf mi řekl, že bude nejspíš silná sezóna kvůli omezenému cestování do zahraničí. Měl pravdu, oproti minulému roku bych ani nepoznala rozdíl,“ dodala Dvořáková.

Více než tisíc pět set lidí navštívilo aquapark minulý pátek, kdy se teploty vyšplhaly až na tropických třicet stupňů.

Doporučované dvoumetrové rozestupy však dodržoval jen málokdo.

„Použil jsem antibakteriální gel a před vstupem do šaten i dezinfekci. Ručník jsem si položil dál od ostatních, ale když koukám kolem sebe, přijde mi to zbytečné,“ prozradil návštěvník Jan Hranický.

Autorky textu: Kateřina Milotová, Světlana Nedvědová

K TÉMATU

LETNÍ KOUPALIŠTĚ OSTRAVA-PORUBA



Otevírací doba: každý den od 9.00 do 19.30 hodin



Ceník:

Dospělý: 130 Kč, od 16 hodin 100 Kč

Dítě 6-15 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P: 90 Kč, od 16 hodin 70 Kč

Senioři nad 62 let: 90 Kč, od 16 hodin 70 Kč

Dítě do 6 let, doprovod ZTP/P zdarma

Omezený vstup (při nepříznivém počasí): 70 Kč, od 16 hodin 70 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 dítě): 330 Kč, od 16 hodin 250 Kč

Každé další dítě k rodinnému vstupnému: 60 Kč, od 16 hodin 60 Kč



Jak se tam dostanete:

MHD: Tramvají na zastávku Poruba Koupaliště nebo 10 minut chůzí podél kolejí z tramvajové zastávky Vřesinská

Autem: Sjezdem z Rudné ulice nebo ulice 17. listopadu, které se napojují na Vřesinskou ulici. Zaparkovat můžete za poplatek přímo u koupaliště.

Na kole: Ke koupališti vede cyklostezka D (Ostrava). Kolo je možné za poplatek uschovat na koupališti.



Webové stránky: www.sareza.cz/letni-koupaliste-ostrava-poruba/koupaliste/



VODNÍ AREÁL JIH



Otevírací doba: každý den od 9.00 do 20.00



Ceník: Dospělý: 150 Kč, od 16 hodin 110 Kč

Děti 6-15 let, senioři nad 62 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P: 100 Kč, od 16 hodin 70 Kč

Děti do 6 let, doprovod ZTP/P: zdarma

Omezený vstup (při nepříznivém počasí): 70 Kč, od 16 hodin 50 Kč

2 dospělí + 1 dítě: 380 Kč, od 16 hodin 270 Kč



Jak se tam dostanete:

MHD: Autobus č. 27, 31, 41, 48, 96 zastávka Náměstí SNP. Následně pěšky cca 8 min.

Autem: Z ulice Výškovická odbočit na Čujkovovu a zní na parkoviště před areálem. Parkování je zdarma.

Na kole: Vodní areál Jih se nachází v blízkosti Bělského lesa, celé okolí je propojeno sítí cyklostezek. Kolo je možné za poplatek uschovat na koupališti.



Webové stránky: www.sareza.cz/vodni-areal-jih/