Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Celkem se podle těchto dat v regionu nakazilo 3735 lidí. Největší denní přírůstek znovu připadá na Karvinsko, kde bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 2017 osob, což je o 17 více než uváděla stejná statistika v pondělí.

ARMÁDNÍ POMOC

"Dnes se zahajuje plošné testovaní ve společnosti Varroc Lighting a od 19. července opět v OKD. Jsem rád, že vláda vyhověla mé žádosti o pomoc armády. Bude to velká pomoc v tomto testovacím náporu," uvedl Vondrák.

Podle něj bude posílena kapacita odběrových míst v regionu. "Poběží to naplno. Také jsme dohodnuti se všemi laboratořemi, že budou fungovat i o víkendech," řekl Vondrák.

AKTUÁLNÍ ČÍSLA:

"Pět vojenských odběrových tymů bude od 18. do 22. července úkoly v rámci hromadných odběrů v Karviné - Dole ČSM. Situaci v Moravskoslezském kraji koordinuje Krajská hygienická stanice Ostrava," uvedl Martin Ogořalek, mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Dodal, že na základě rozhodnutí vlády České republiky bylo vyčleněno na pomoc v boji s koronavirem 68 příslušníků Armády České republiky. Z toho 30 mediků Univerzity obrany Brno bude zastávat roli operátorů pro chytrou karanténu. Pro každý kraj byl určen také jeden odběrový tým, který bude plnit úkoly dle potřeby v rámci celé ČR. Deset vojáků bylo vyčleněno pro řídící tým.

JEDNÁNÍ NA KARVINSKU

Hejtman s krajskou hygieničkou Pavlou Svrčinovou dnes jednali se starosty Karvinska. Starostové si chtěli vyjasnit nedostatky v informovanosti i rozdíly v datech o nakažených.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a ředitelka Krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová (na snímku uprostřed).

Předseda představenstva Svazu měst a obcí okresu Karviná Jan Lipner (STAN) dnes před jednáním novinářům řekl, že starostům hlavně vadí nedostatečná informovanost.

"Myslím si, že ta situace pořád ještě není pod kontrolou. Ty příběhy, které nám lidé někdy vykládají, z toho jde opravdu strach," uvedl Lipner. Podle něj jde spíše o strach z chaosu, než samotné nákazy. Lipner popisoval, jak někteří lidé čekají na výsledky testů i několik dnů, některé se dokonce ztratily.

"Odcházím s dobrým pocitem, že hygiena je hodně vstřícná a chce nám informace poskytovat," uvedl po jednání Jan Lipner.

Podobně situaci vnímá i primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD), právě z Karviné pochází nejvíce nakažených z okresu. S výsledkem jednání byl spokojen. "Všichni lidé, kteří jsou do toho zapojeni, tak dělají maximum pro to, aby se situace dostala do normálu," míní Wolf.

ROZDÍLY V DATECH

Podle Svrčinové si hygienici se starosty vyříkali vzniklé rozdíly v datech. "Data vznikají na základě jiných informací. My třeba vykazujeme nemocné až v okamžiku, kdy s nimi máme uděláno epidemiologické šetření. Kdežto data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky jsou data syrová, kdy oni opravdu dostanou hlášku z laboratoře, že je člověk pozitivní. Vykazuje se třeba pro Moravskoslezský kraj, ale žije dlouhodobě v Praze," uvedla Svrčinová.

Podle ní se data mnohdy i dva tři týdny zpětně upravují. Ředitelka uvedla, že se dohodla se starosty, že v každém okrese bude jeden pověřený hygienik pro komunikaci se starosty.