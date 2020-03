„Jako učitelé jsme s manželkou byli na prvním místě. My jsme tedy už od středy věděli, že nás čekají dva týdny doma,“ říká Oldřich Herman, který s rodinou strávil minulý týden poklidnou dovolenou v italském lyžařském středisku Val di Fiemme.

HLADY NEUMŘEME

Na karanténu jsou manželé, zdá se, připraveni.

„Čtrnáct dnů není tak dlouho. Přiznám se, že po cestě zpět jsme si něco nakoupili. A čerstvé potraviny budeme muset nějak vyřešit přes známé. Nemůžete si totiž na dva týdny dopředu nakoupit pečivo nebo ovoce,“ uvažuje Oldřich Herman.

„Hlady neumřeme,“ usmívá se.

V karanténě od neděle zůstala společně s Oldřichem jeho manželka Věra a již dospělý syn se svou přítelkyní. Manželé Hermanovi nemohou, jako učitelé, pracovat z domu. Proto musí v pondělí kontaktovat svého lékaře a nastoupit oficiálně na „neschopenku“.

„Budeme alespoň poskytovat podklady pro výuku našich žáků suplujícím učitelům,“ uvádí Oldřich Herman.

„Na celé karanténě bude nejhorší, že nemůžeme chodit ven. Jsme zvyklí se hýbat. A pohybovat se jen po zahradě u domu je stále omezující. V kontaktu s okolím jsme a zůstaneme. Žijeme přece v době telefonů a mailů,“ shrnuje omezení učitel.

ČERNÉ OVCE SPOLEČNOSTI

Když manželé opouštěli domovinu, Česko nemělo hlášený ani jeden případ nákazy koronavirem COVID-19. Přesto zvažovali, zda vůbec mají odjet.

„Samozřejmě jsme přemýšleli, jestli zájezd nezrušit Celou dobu se ovšem objevovaly informace, že se nákaza týká oblastí, které byly od našeho lyžařského střediska vzdálené stovky kilometrů. Proto jsme se nakonec rozhodli odjet,“ říká Oldřich Herman.

„Nelíbí se nám, že jsme nyní braní jako černé ovce společnosti. Jako rodina celý rok sportujeme, posilujeme imunitu, na cestu jsme se předpřipravili ovocem. Měli jsme se sebou antibakteriální balíčky, dodržovali jsme doporučení hygieniků. A nyní nám tady někdo vyhrožuje pokutou tři miliony korun za to, že porušíme karanténu. Přijde mi to jako návrat o třicet let zpět,“ dodává zklamaně Herman.

„Bavili jsme se o tom s několika dalšími Čechy v Itálii. Stěžovali si, že budou pod drobnohledem sousedů, aby je případně hned mohli napráskat. Je to hon na čarodějnice,“ upozorňuje Herman.

„A přitom pořádně nevíme, jaké jsou podmínky karantény. Na internetu napíší, že nemáme chodit ven a v televizi na tiskovce říkají, že se můžeme v omezené míře pohybovat po venku. To pak člověk neví, co si má o tom myslet,“ uzavírá Oldřich Herman.

Co říká Oldřich Herman o letošní dovolené v Itálii?

„Do Val di Fiemme jezdíme každoročně již 15 let. Až do středy se o žádném koronaviru nemluvilo. V obchodech bylo všeho dostatek. Služby ze strany provozovatelů a hoteliérů byly opět na kvalitní úrovni. Teprve ve středu přišlo jisté opatření proti šíření nákazy – omezil se počet lidí v kabinách na lanovce. A to bylo vše. Nejbližší případ byl hlášený v Passo del Tonale a to je nějakých 150 kilometrů vzdušnou čarou od Val di Fiemme. Na sjezdovkách bylo méně lidí a v hotelech jsme se dozvěděli, že zhruba 50 procent zájezdů lidé zrušili. Po cestě zpět jsme pak zaregistrovali, že po dálnici jede méně Čechů.“