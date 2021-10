Hasiči evakuovali celkem devět lidí ze sousedství, z toho dvě děti. Nakonec se nepotvrdilo, že by sousední domy byly explozí nějak narušeny. Podle starosty Litovle Viktora Kohouta se lidé následně mohli vrátit do svých domovů.

Výbuch v odpoledních hodinách poškodil celé první patro domu, v jehož přízemí se nachází garáž. Muže, podle dostupných informací nájemníka bytu, transportovali záchranáři vrtulníkem do ostravské nemocnice. Utrpěl rozsáhlé popáleniny.

Na místě exploze budou zjišťovat, za jakých okolností k sobotnímu výbuchu došlo a co bylo jeho příčinou.

