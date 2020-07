Chybějící lékaři, sestry i peníze na rozsáhlé opravy nemocnic. S řešením problémů má pomoci mateřská organizace pro krajská zdravotnická zařízení.

Ortopedie Vsetínské nemocnice. Ilustrační foto. | Foto: Vsetínská nemocnice

Jihomoravští pacienti by v budoucnu neměli přicházet o své lékaře. Díky centralizovaným nákupům léků a zdravotnického materiálu se má ušetřit na to, aby se těla nemocných a zraněných dostala před nové nejmodernější přístroje. K tomu má pomoci nová organizace, která by řídila krajská zdravotnická zařízení, včetně devíti nemocnic.