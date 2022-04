Místní se k události nechtějí příliš vyjadřovat. "Včera jsme tu viděli několik policejních aut, ale až dnes jsme se dozvěděli, co se tady stalo," řekl Deníku manželský pár ze sousedství. "Pán by oslavil v následujících dnech 70. narozeniny. Chodil tady do hospody, byli to úplně normální lidé," pokračovali manželé. Podle nich byl starší muž s 32letou ženou asi sedm nebo osm let. "Mají spolu dceru," dodali manželé.

O život bojovala dlouhé měsíce. Pobodaná žena z Třebíčska nakonec zemřela

Podle dalšího z obyvatel měl muž ženu vystěhovat ještě před narozením dcery, pak se k sobě měli vrátit. "Ona je mladá atraktivní žena, točí se kolem ní chlapi. Seznámili se asi před 10 lety na nějaké seznamce, přestěhovala se sem z Prahy," uvedl pro Deník místní obyvatel. "Byla vždycky na starší muže, před nynějším partnerem také měla staršího," dodal.

U rodinného domu, kde k tragické události došlo, hlídkuje i v sobotu policie.

Ve Vochově se střílelo už loni, kdy se do jednoho z domů vloupal propuštěný vrah. Majitel ho v sebeobraně zastřelil.