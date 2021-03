I když se hranice překročit nesmí, až na různé výjimky, pan Karel je zřejmě bude překračovat pravidelně. Nic jiného mu totiž nezbývá. "Mám celkem čtyři sta hektarů zemědělských pozemků v několika katastrech," vysvětluje. Jak dále říká na zápraží svého domku, jedno pole leží na území zmíněných dvou okresů. "Když je budu obdělávat, budu přejíždět hranice okresů každou chvilku. Ale to by asi vadit nemělo, vždyť jsem v tom traktoru sám," krčí rameny a nezakrývá určité pochybnosti. "Ale co, pokud to bude takhle zavřené tři týdny, dá se to vydržet," dodává.

Jeho paní bere situaci přeci jen s větším nadhledem. "Připadá mi to, jako bychom utíkali si zazpívat do země krále Miroslava," připomíná s úsměvem známou scénku z Pyšné princezny.

Delší cesta za nákupy

Na úřad nebo k lékaři jezdí Žáčkovi do Kostelce a do Stříbra. Jedinou menší komplikaci v uzavření okresů vidí v nakupování. "Nakupovat jezdíme většinou do Heřmanovy Huti nebo do Nýřan. Teď budeme muset do Kladrub nebo do Stříbra, trochu se to prodlouží, ale to se nedá nic dělat," konstatuje paní Anna.

Má pravdu, cesty za nákupy se trochu prodlouží. Zatímco do Heřmanovy Huti, ležící již v okrese Plzeň-sever, to mají tři kilometry, do Kladrub sedm a do Stříbra deset.

Nakoupit rodičům budou občas muset také další lidé, které v osadě Popov potkávám. "My jsme Plzeňáci, takže zůstaneme ty tři týdny v Plzni. Ale naštěstí budeme smět přivézt sem rodičům alespoň nákup. Jinak nám tohle uzavření okresů život nekomplikuje," shodují se.

Chalupář u brodu

Osada Horské Domky leží v údolí Úterského a Křelovického potoka mezi obcemi Trpísty a Pernarec. U brodu Křelovického potoka přes příjezdovou cestu k domkům nabírá vodu do mlékařské konvice starší muž. Asi padesát metrů od značky ohraničující oba okresy. "Vodovod v chalupě nemáme, tak si užitkovou vodu nabíráme tady," říká, zatímco konvici plní průzračně čistou vodou. "No, nevím, jestli sem budeme moci jezdit. Já jsem se tady narodil, teď ale žijeme na Karlovarsku. Je to sem vlastně přes tři okresy, takže nevím. Loni, když byl lockdown, tak majitelé na svoje rekreační objekty mohli. Ale ty tři týdny to vydržíme," nakládá s úsměvem konev do vozíku a loučí se. "Jméno vám raději neřeknu, nezlobte se," dodává.

Složitá cesta za prací

V nedalekých Trpístech vykládá nákup z auta mladší muž. Uzavření okresů, jak říká, mu přinese velké komplikace. Především ale byrokratické. "Jsem zedník a mám rozdělané jedno bytové jádro v Nýřanech, tedy v sousedním okrese. A další byt děláme až ve Špičáku na Šumavě. Abychom mohli jezdit za prací, musel jsem na rychlo zařizovat s klienty veškeré smlouvy o dílo, abych je mohl s čestným prohlášením předkládat při cestách za prací. A to samé kluci, kteří se mnou dělají. Jsme čtyři, všichni na živnostenský list a samozřejmě každý to musí vypsat a podepsat zvlášť. Je to hrozné, ale nedá se nic dělat," uvedl Rostislav Ludvík.

Jinak velký problém v opatřeních nevidí. "Na nákupy jezdíme spíše do Stříbra, i když je to dál, než do Pernarce, který máme pět kilometrů a kam také někdy zajedeme, ale to nevadí. Hlavně aby ta opatření pomohla," loučí se.