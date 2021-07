Táborská zahrada na prázdniny prodloužila otevírací dobu. Přijít můžete ve všední dny do 18 h a o víkendu od 10 do 17 h. Právě teď tam kvete zvláštní orchidej. Přichází také čas růží.

Vykvetla zvláštní orchidej a přichází čas růží. | Foto: Žaneta Šišková

V botanické zahradě právě rozkvetlo několik jedinců vstavačovité rostliny hlístníka hnízdáka (Neottia nidus-avis). Jedná se o orchidej, která se roztroušeně vyskytuje i ve volné přírodě v ČR. Od ostatních orchidejí ji odlišuje její dosti zvláštní vzhled. Je to totiž rostlina bez funkčního chlorofylu a celý svůj život je tudíž závislá na symbióze (mykorhize) s houbami, od kterých získává živiny. Hlístník hnízdák se vyskytuje i na seznamu CITES, je to tedy i mezinárodně chráněná rostlina.Ve stinných porostech arboreta vykvetla i vznešená udatna lesní (Aruncus vulgaris). Na vhodném stanovišti dorůstá až 2 metrů. Je to rostlina dvoudomá. Samčí rostliny mají květy obvykle bílé, samičí bělozelené.