Říká se, že neštěstí nechodí nikdy samo. U nás to platí také o koťatech. Jen málokdy se najde jen jedno koťátko, bráškové a ségry bývají nedaleko.

Adoptujte Tonta, možná čeká právě na vás. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Tonto je však osamělý jezdec, přišel sám. Možná byl moc odvážný a ztratil se své rodině. Nebo byl jediný, který vyvázl smrti a dokázal z posledních sil vyhledat pomoc. To už nám neprozradí. Dnes, když už povyrostl, naučil se sám baštit a uzdravil se, je to velmi sebevědomý, milý a zvídavý kocourek. Touží po objevování světa. Také se těší na to, až se změní jeho titul. Nebude už osamělý, bude z něj Tonto - miláček rodiny, vrnící na gauči.