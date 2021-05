Údolí Lužnice a noční Tábor - Švehlův most vyfotil Miroslav Kolář.

Švehlův most objektivem Miroslava Koláře | Foto: Miroslav Kolář

Koncem dvacátých let 20. století začala být silniční komunikace z Tábora směrem na západ, vzhledem k rozmachu silničního provozu, neúnosná. Silnice tehdy vedla z prostoru u železničních „Černých mostů“ dolů do údolí a zde v užším toku řeky Lužnice po také již málo vyhovujícím mostě do protilehlé obce Čelkovice, odtud serpentinami do značného vrchu přes obec Horky dál směrem Týn nad Vltavou nebo Bechyně. V rozhodování o vybudování nové komunikace s tímto mostem sehrála velkou roli aktivita starosty města Václava Soumara a jistě přispěly také otázky potřeby československé armády při plnění úkolů obrany státu.