Holčička si u nás vybojovala svůj život a překonala nepříznivý start do života. Nyní již jen doléčujeme očíčka, ale ta budou co nevidět v pořádku a případnému odchodu do nového domova to nebrání. Gaia je odhadem tři měsíce stará, kompletně očkovaná, čipovaná a ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům. Podmínkou adopce je její kastrace po aklimatizaci v novém domově.