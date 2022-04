Rejík se narodil a první měsíce svého života strávil ve smečce jednadvaceti argentinských dog. Všichni pejsci byli příslušnými orgány odebráni a umístěni do útulků. Rejík jako poslední čeká na své doma.

Re hledá majitele, který rozumí nárokům velkého, silného a aktivního psa. Potřebuje vedení citlivé, ale majitele silného, rozhodného a vůdčího. Člověka silného fyzicky i psychicky. Nebude-li si Rejíkův páníček jistý v kramflecích, Re bude chtít určovat tempo a pravidla. Hledá život u rodinného domu, bez dětí, v zatepleném kotci s dobře zabezpečenou zahradou, s bytelným a naprosto neproniknutelným plotem. Byli bychom rádi, kdyby se jednou propracoval do domu a žil se svým člověkem, to však bude běh na delší trať, jelikož není zvyklý na pobyt ve vnitřních prostorách a musí to postupně trénovat. Hledá striktně domov jako zvířecí jedináček, jediné případné zvířecí soužití, které si dovedeme představit, je se stejně silnou, klidnou a vyrovnanou fenkou.

V případě zájmu o adopci Rea Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Reovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky