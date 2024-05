Vize a inovační duch vedoucí školní jídelny Ivety Brunové přinášejí novou chuť do obědů! Každý strávník si může doplnit porci zeleniny či ovoce podle své chuti a potřeby. Jaká novinka se objevila ve školní jídelně v Malšicích? Za příspěvek a fotky jí děkujeme.

Děti v Malšicích mají k dispozici zeleninu v salátovém baru v jídelně. | Foto: Iveta Brunová

Myšlenkou zavedení samoobslužného salátového baru jsme se v Základní a mateřské škole Malšice zaobírali poměrně dlouhou dobu. Sbírali jsme nápady, zkušenosti a postřehy z jiných jídelen. Jelikož je každá jídelna specifická, chtěli jsme vymyslet variantu, která by se hodila do podmínek naší jídelny. Stále chceme co nejvíc spokojených strávníků, zároveň jsme museli brát zřetel na personální možnosti.

Prvního salátového baru se u nás strávníci dočkali 11. března. Tento den jsme nestačili zeleninu dokrajovat. Naše radost byla veliká, protože jsme konečně našli způsob, jak dětem s úspěchem podávat zeleninu. Naše minulé zkušenosti byly spíše neradostné, ale tentokrát jsme vše připravili tak, že zelenina mizela z nádob přímo před očima.

První den jsme v salátovém baru nabízeli pouze rajčata, okurku a rukolu. Vzhledem k velkému zájmu strávníků, jsme se rozhodli rozšířit nabídku jednotlivých druhů nakrájené zeleniny o hotové saláty nebo nakrájené ovoce, jogurty a dipy. Na dochucení je připraven olivový olej a bylinková zálivka. Strávníci mají nastavená pravidla a s radostí musíme konstatovat, že nejsou žádné problémy s nepořádkem kolem baru ani s dalšími neřestmi, které někdy samoobsluhu provází.

Dozor v jídelně asistuje nejmladším žákům a některým pomáháme i se servírováním mističek se zeleninou. Děti jsou vedeny k tomu, aby si vybíraly podle své chuti, ale zároveň s ohledem na to, co skutečně sní. A co je nejdůležitější – nic se nevyhazuje.

Při rozhovorech s dětmi se dozvídáme, že je to super. Některé kladné ohlasy přišly i písemně. Strávníci jsou nadšeni z nového salátového baru a vyjadřují velkou spokojenost s touto inovací. Za úspěchem salátového baru stojí práce celého kolektivu školní jídelny. I když je to někdy velká dřina, výsledek stojí za to a to je ta nejlepší odměna.

Nabídka salátového baru se pravidelně obměňuje, aby byla co nejpestřejší a nejatraktivnější. Naše zkušenost ukazuje, že děti zeleninu mají rády. Její správné servírování a předložení je klíčem k tomu, aby ji dostali do svých bříšek.

Iveta Brunová