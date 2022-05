Pohádkových knížek se u nás narodí během roku desítky, možná stovky. Vypráví o zvířátkách, o životě na zámku,v nebi, v pekle, o bohatých a chudých lidech, o světě pohádkových bytostí . Ale kdo by hledal nějaký život v listech spadaných ze stromů? A přesto se mezi nimi něco veselého odehrává. Sedm pohádkových příběhů o radostech i malých smutcích suchého listí vypráví knížka Co šustí v listí, kterou ke čtenářům postrčí režisér Zdeněk Troška. A přidá humorného koření, které dochucuje historiky z natáčení pohádek. Dostaví se také ilustrátorka knížky, Lenka Kurovská a grafička Týnka Masopustová. Bude to večer s náručí otevřenou pro všechny, kteří rádi věří na neskutečné věci.