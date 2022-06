Zahraniční studenti navštívili Tábor. Čeští protějšci je provedli po městě

Studenti VOŠ a SZeŠ Tábor měli příležitost seznámit se v rámci projektu Erasmus + partnerství se svými protějšky ze čtyř dalších zemí, které se projektu účastní a podívat se začátkem května společně do Rakouska, informovala Anna Kvasničková. Zahraniční studenti se pak vypravili do Česka, přímo do Tábora. Čtěte, co je čekalo.

Projekt Erasmus+ SO IS(S)T EUROPA | Foto: Anna Kvasničková