Představte si, že jste na procházce se svým novým psím parťákem, říkejme mu třeba Sára.

Fenka Sára bude dokonalá společnice. Vyhlíží nového páníčka. | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz

Tahle Sára jde na vodítku zcela ukázněně, netahá, nejančí, drží se vaší nohy a čte jakoukoliv vaši změnu pohybu. Cítíte naprostou symbiózu mezi vámi a psem. Doma si tahle Sára lehne na pelíšek a tam odpočívá a čeká, než přijde zase její čas. Tentokrát na mazlení, to má nejradši. Dokáže se rozparádit a opusinkovat od hlavy až k patě, dokáže se mazlit ale i decentně, záleží na tom, na co máte zrovna společně náladu. A že byste si taky chtěli společně zařádit? I to umí! Ráda aportuje míčky, plyšáčky i obyčejné klacky. Není to holka vybíravá a snadno se na chvilku promění v hravé štěně. Ale jenom na chvilku, protože skrz na skrz je to úctyhodná dáma. Na vycházkách si ostatních pejsků nevšímá, v útulku se ale s leckým kamarádí. Pejsci se jí líbí a ani proti fenečkám nemá výhrady. Máte doma prostě dokonalého společníka, striktně čistotného, tichého, vyrovnaného a klidného. Dokonalého parťáka na společnou cestu životem. A teď si představte, že tohle všechno může být skutečnost, protože tahle Sára existuje a nachází se přímo u nás. Že byste ji chtěli poznat? Tak čtěte dál, ať víte vše.