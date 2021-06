Až z Kladrub u Stříbra přijela Monika Šavlová na jih Čech za příbuznými. Stihla navštívit několik míst včetně Stádleckého řetězového mostu, který ji dost zaujal.

Stádlecký most Moniku Šavlovou z Kladrub u Stříbra zaujal | Foto: Monika Šavlová

Coby fanoušci motokrosu a cyklokrosu jsme přes Opařany a Tábor jeli už mnohokrát, pokaždé jsme zahlédli informační značku označující Stádlecký řetězový most a pokaždé jsme neměli dostatek času, abychom se na něj zajeli podívat. Podařilo se nám to až letos v květnu a při příjezdu k mostu a pohledu na něj jsme se vzmohli pouze na: "Wau". Je to opravdu krásná stavba, která sem ale byla přesunuta z Podolska na Vltavě, když se stavěla Orlická přehrada. Vzhledem k tomu, že dřívější režim si mnohých památek příliš nevážil, těší nás skutečnost, že v případě kuriozního kovového mostu z roku 1847 tomu bylo jinak. V původním místě byl celý rozebrán a včetně bran převezen právě sem na Lužnici pod vesničku Stádlec. Návštěvníci se vše mohou dočíst, stejně jako my, na tamní informační tabuli. Projet se po něm dá pouze motorkami a osobními auty, kdy ovšem řidiči musí předvést opravdu zručnost, aby se vešli svými vozy mezi dva sloupky před branami mostu z obou stran, aniž by mi poškodili zrcátka.