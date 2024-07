„Dobrý den dámy a pánové je 12.55, přistáli jsme na letišti Adolfo Suarez v Madridu, venkovní teplota je 35 °C. Posádka Boeingu 737- 800 JET letu OK 700 Českých aerolinií se s vámi loučí a přeje vám příjemný pobyt ve španělském království“. To byla slova kapitána pro nás, členy pěveckého spolku Hlahol Tábor a dalších 187 cestujících po tříhodinovém pondělním letu z Prahy. Za příspěvek a fotografie děkujeme Zdeňku Chudovi.

Let byl příjemný až na mírné turbulence při sestupu do přistávací hladiny. Tropické přivítání na několik desítek minut oddálilo odbavení v klimatizovaných prostorách letiště. V každém z nás pak více než obavy ze sálajících ulic velkoměsta, narůstala určitá nedočkavost blížícího se setkání s těmi, které jsme od jejich pobytu v Táboře, neviděli více jak šest let. Španělský sbor univerzity Alcalá de Henares byl tenkrát na svém evropském pěveckém turné našimi hosty. Společně jsme zpívali na dobročinném koncertu pro Domácí hospic Jordán. Představili jsme jim současnost našeho města i jeho historii. Prožili jsme společné chvíle vzájemných sympatií pramenících ze vztahu k hudbě a zpěvu. Rodící se neformální vazby k další spolupráci však přetrhla léta pandemie. A pak se to stalo. Koncem loňského roku přišla ze Španělska zpráva. „Přijeďte v termínu 24. – 30. 6., rádi vás opět uvidíme, těšíme se na setkání a společné zpívání a zážitky“.

„Tak a teď jsme v Madridu“ řekli jsme si při pohledu na obrovský areál letiště s pěti terminály. Ve městě, v jehož metropolitní aglomeraci žije přes šest a půl milionu lidí a je po Paříži druhou největší v EU“. Každý z nás nejspíš v těch chvílích čekání na zavazadla v duchu přemítal jaké to asi bude, to setkání, ten pobyt. Měli jsme sice od Hanky (naše sbormistryně), rámcový program, kde těžiště spočívalo na dvou koncertech jak ve městě Alcalá tak v Madridu a také výpravy za poznáním těchto měst a navíc i Toleda. Ale časová vzdálenost dříve navázaných kontaktů a vazeb přece jen vyvolávala přítomnost určitých nejistot. Avšak za hodinu jsme vstupovali do ulic, kde ze všech zákoutí promlouvala historie, tradice vzdělanosti a osobnost Miguela de Cervantes. Založení města totiž sahá do 2. stol.př.n.l. a původní arabské kořeny jeho názvu lze přeložit jako Pevnost na řece Henares, je tedy mnohem starší než sám Madrid. Ač je to město docela rozlehlé s počtem obyvatel bezmála 200 tisíc, s univerzitou založenou roku 1499 a zapsané na Seznamu Světového dědictví UNESCO, nepůsobí tak velkolepě. Prvním naším dojmem byl pocit nesmírné hřejivé blízkosti vyzařující nejen z římských cihel vetknutých do starobylých staveb ale taky z vřelého přijetí našimi hostitelkami Glorií a Ursulou. Působilo tu však i něco jiného, takový zvláštní závan přítomný někde mezi smysly, něco jako je pocit poznání dávno ztraceného úzkého sepětí s přírodou. Bylo to v tom, jak tlumenou zvukovou kulisu města osvěžoval klapot čapích zobáků jejichž početná hnízda na budovách vůkol byla člověkem dovedně zajištěna speciální konstrukcí. Zkrátka co říci jiného než „nejistoty pominuly“ byli jsme mezi svými. Následovala prohlídka části areálu univerzity, jejíž součástí byl i společný oběd v jejích prostorách. Poté nastalo očekávané večerní setkání se zástupci rodin ve kterých jsme byli po tři noci ubytovaní. To se odbylo jak klasickým představením, ale taky v kulise bouřlivých objetí mezi těmi, kteří se znali se společného pobytu u nás před léty. Určitě ty následující večery také proběhly v duchu vzpomínání a vzájemného poznávání.

Další dny už vládu našemu pobytu diktoval program upřesněný našimi hostitelkami. V úterý nás město přijalo do svých vyhřátých ulic, dokončili jsem prohlídku univerzity, příjemně bylo v Muzeu Miguela de Cervantes, poledni žár 37oC někteří přečkali v lázni (viz foto). Následovala společná zkouška se španělským sborem večer v 19 30.

Letní koncert v Aula de Musica v univerzitě. Koncert měl benefiční charakter neboť se během něj vybíraly dobrovolné příspěvky pro Asociaci rodin s pacienty trpícími Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. První část koncertu patřila univerzitnímu sboru pod vedením sbormistra Javiera Pascuala Marzo a kromě jiných zde zazněly skladby C. Sait- Saënse, Gabriela Fauré, Francisca Guerrera, Juena de Encina aj. Carlose Calderona.

Naším písňovým vkladem do programu koncertu byly sborové skladby zaměřené na přání našich hostitelů ne lidové písně ve znamení u nás probíhajícího Roku české hudby. A tak jsme španělskému publiku pod vedením sbormistryně Hany Schläferové přednesli skladby našich předních tvůrců sborových skladeb, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

Na závěr oba sbory zakončily program společným přednesem po jedné české a jedné španělské písni a to tak, že každý ze sbormistrů dirigoval skladbu v podání spojených sborů. Koncert měl podle našich hostitelů velmi přívětivou atmosféru a zejména byla oceňována pestrost ve výběru skladeb, které ve většině ladily s temperamentním naturelem publika. Koncertu se zúčastnil a na závěr nám za vystoupení poděkoval zástupce velvyslance České republiky v Madridu František Fleišman. Po koncertu nás naší hostitelé překvapili pozváním na společnou večeři a společenský večer v jehož průběhu jsme byli za zpěvu hymny Caudeámus igitur svědky slavnostního ceremoniálu přijetí nových členů sboru.

Třetí den nás deštivou přeháňkou přivítalo prastaré historické město Toledo (což místní komentovali slovy, „nebe se nad vámi muselo slitovat“ neboť je to oblast v létě pověstná extrémními teplotami). Toledo je městem úžasných výhledu na řeku Tajo, městem směsice kultur, které se za staletí vepsaly do jeho vzhledu, město kouzelných uliček s bezpočtem krámků s chladnými zbraněmi, všudy přítomnými stopami historických období pod vlivem islámu, judaismu a křesťanství. Město rovněž zapsané na Seznamu Světového dědictví UNESCO s majestátní gotickou katedrálou Nanebevzetí Panny Marie postavenou v roce 1226. Toledo je rovněž místo, kde v Muzeu El Greca na nás z jeho obrazů ve figurálních kompozicích shlížela svědectví víry vepsaná ve tvářích apoštolů a různých světců. Velkým zážitkem pro nás byla možnost nechat v písních zaznít naše hlasy v působivé akustice synagogy El Tranzito založené roku 1357.

Následující dny nás pohltilo samotné velkoměsto Madrid. Ubytování jsme si zaplatili na kolejích Tegaste nedaleko centra což byly malé jednolůžkové kompletně vybavené a klimatizované pokoje. Po krátké prohlídce města již následovala první zkouška se španělskými sbory a místním symfonickým orchestrem. V měsíci únoru jsme totiž byli požádáni organizátory kulturního léta v Madridu o spolupráci na projektu přednesu díla Antonína Dvořáka, které termínově ladilo s průběhem našeho pobytu. Většina sboru to přivítala přesto, že to znamenalo věnovat zvýšené úsilí nácviku všech šesti části mše D-dur bez možnosti zkoušet skladbu s orchestrem. Koncert se uskutečnil 29. 6. pod vedením českého dirigenta Jiřího Havlíka s orchestrem, sólisty a místními sbory. Místem koncertu byl kostel Iglesia de Nuestra Seňora del Rosario de Filipinas, což je moderní kostel poblíž centra Madridu. Doba koncertu byla posunuta na 21 hodinu z důvodu mírnější venkovní teploty a taky zde v 19 hod. ještě proběkla pravidelná bohoslužba. Koncert zahájil ředitel festivalu Chamberart Madrid 2024 Alberto Rodríguez za přítomnosti pozvaných hostů z řad sponzorů z velvyslanectví ČR Madridu i Českého centra. Samotný program byl zahájen dvěma orchestrálními skladbami, následně nastoupili sólisté a sbory, včetně našeho k uvedení mše D-dur „Lužanská“ Antonína Dvořáka Op.86.

Celý náš pobyt byl bezchybně zajištěn co do ubytování, místní dopravy, zázemí k přípravě koncertů a časového sladění celodenního programu. Neformální kontakty byly charakteristické pro pobyty v rodinách členek a členů španělského sboru. Na závěr našeho pobytu vedení španělského sboru vyjádřilo naději, že budou usilovat v blízké budoucnosti opět zavítat do středu Evropy a spolupracovat na dalších společných pěveckých projektech. Výstižně naše rozloučení vyjádřila jedna ze zpěvaček španělského sboru Marisa „bylo nám potěšením s vámi zpívat a patří vám moc obětí za hezké společné chvíle“. Návrat domů trochu zkomplikoval o téměř tři hodiny odložený odlet z Madridu vlivem zdravotního kolapsu jednoho z cestujících a následně ještě problémy s nedodáním našich zavazadel po příletu do Prahy v neděli večer 30. 6.

V posledních řádcích mého popisu turné Pěveckého spolku Hlahol Tábor ve Španělsku chci poděkovat jeho členům, kteří zvládli nastudování repertoáru reprezentativně přednesenými písněmi představili kulturu naší země španělskému publiku. Nespočet díků náleží naši sbormistryni Hance, za nezměrné úsilí věnované přípravě písňového i pobytového programu, za tlumočnické a průvodcovské služby. Velké poděkování patří starostovi Tábora Ing. Štěpánu Pavlíkovi za podporu naší reprezentace města i České republiky v zahraničí formou individuální dotace. Děkuji rovněž týmu Partnerství OSA za podporu našeho projektu a věřím i do budoucna v naši další spolupráci.

Zdeněk Chuda