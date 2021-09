V Želči se její obrazy vystavují do konce srpna a poté se znovu objeví v jiném uspořádání od 20. září. K výstavě byla vydána publikace pod názvem Jižní cíp, která přináší mnoho krajinných záběrů z okolí Strakonic a Písku.

Cituji její dávnější slova: "Špejchar je místo, kde zraje snění. Když si člověk přivodí nějaký bol, tady najde lék. Daří-li se v tomhle místě obrazům, bude tu spokojený i každý host." Míčková velebila ve své tvorbě techniku akvarelu a pastelu. Ovládala ji s bravurou, dokonce se přiznala: "Olejomalba mně nebyla blízká. Na rozdíl od akvarelu lze takový obraz stále napravovat, ale já to měla radši s vodovkami na první dobrou." Šíře námětů se u ní pohybovala od krajinomalby, přes portrét a figurální motivy až k abstraktním pracím. Poradila si osobitě i s ilustrací dětských knih a knížek poezie. Tvořila skleněné objekty, zkusila i tapisérie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.