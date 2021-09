Organizátoři výstavy hub, jež se uskuteční v Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ v Táboře 12. – 13. září, doufají, že houby na Táborsku konečně porostou, a návštěvníci výstavy tak uvidí množství zajímavých druhů. Otvírací doba je oba dny od 8 do 18 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.