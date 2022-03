Václav Havel v letech 1988 až 2011. Prohlédněte si výstavu Diakonie Rolnička

Čtenář reportér Čtenář

Vernisáž fotek Václava Havla nazvanou Nic lidského mi není cizí navštívil v soběslavském Infocentru Stanislav Tošner. Na výstavě naleznete výběr fotografií ČTK z let 1988 až 2011. Otevřeno je v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 12 do 18 h a v úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 11 a od 12 do 14 h. Děkujeme Stanislavu Tošnerovi za příspěvek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava fotografií Václava Havla | Foto: Stanislav Tošner