Miroslav Fiala se vydal pěšky z malebného jihočeského městečka Mladé Vožice u Tábora do Pacova na kraji Vysočiny. Celou cestu zdokumentoval. Za poskytnuté fotky Miroslavovi Fialovi děkujeme.

Rybník Kozák | Foto: Miroslav Fiala

Cesta byla rozdělená do dvou nestejných částí, s tím, že jedenkrát přespím pod širákem. První odpoledne a navečer byly věnovány prohlídce Mladé Vožice, a po důkladném občerstvení jsem pokračoval po modré turistické značce k Radvanovu, kde jsem večer rozložil bivak. Následující den mě čekala pouť přes řadu pozoruhodných míst až do Pacova. Cesta mě vedla okolo blatnických rybníků, pěknými lesy přes Těchobuz, kde byl k vidění též zámek a kostel se zvonicí. Bylo vydatně zalita, takže se po chvíli již pokračovalo v mokrých botech i nohavicích. Sluníčko ale hřálo a chmury rozptýlilo, jen ty boty neusušilo. Také jsem je následně vyměnil za nepromokavé, člověk se stále učí. Do Pacova jsem dorazil před obědem, prohlédl si město, a pak vláčkem odjel domů. Výšlap se vpodstatě vydařil, krásná krajina, plná rozmanitostí, takže bylo na co se dívat.