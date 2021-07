Magda Kümmelová z Českých Budějovic byla v pondělí 28. června pomáhat s Českým červeným křížem České Budějovice v oblastech zpustošených tornádem na jižní Moravě.

Magda Kümmelová byla pomáhat v oblasti zpustošené tornádem | Foto: Archiv Magdy Kümmelové

Dopoledne strávila Magda Kümmelová v Moravské Nové Vsi. „Měli jsme úkol od Červeného kříže připravit a rozvézt balíky materiální pomoci z toho, co posílali lidé z celé republiky,“ vypráví. Odpoledne se tým dvou lidí z českobudějovického Červeného kříže a jednoho zástupce z Prachatic přesunul do Lužic. „Měli jsme monitorovat vesnici, abychom zjistili, co lidé potřebují,“ vypráví Magda Kümmelová, která v Lužicích se svými kolegy navštěvovala dům od domu a mluvila s místními. Druhý den na základě zjištění její skupiny lidé dostali, co bylo třeba.