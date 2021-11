Vylovili rybník Praporka. Ryby neskončily na talíři, ale v jiných vodách

V sobotu 13. listopadu Český rybářský svaz Tábor vylovil rybník Praporka. Z něho pak vysadil ryby do revírů. Do revíru Tismenice 1 rybáři přendali 900kg kapra obecného a 60kg štiky obecné, do revíru Lužnice 4 přišlo 300kg kapra obecného a 300kg bílé ryby a do revíru Lužnice 3 zase rybáři vysadili 1300kg kapra obecného a 150kg bílé ryby. Děkujeme Českému rybářskému svazu Tábor za poskytnuté snímky.