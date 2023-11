Folk mezi řekami, již zaběhlý hudební cyklus, odehrál svůj další díl v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí.

Jen tak tak a Standa Haláček ve Veselí nad Lužnicí. foto Stanislav Tošner | Foto: Deník/VLP Externista

Pořádající kapela Jen tak tak pozvala na 10. listopad písničkáře Standu Haláčka. Standa pochází z Kostelní Lhoty ve středních Čechách a jeho místy až romantické písně vás usadí do židle a už jen čekáte jak ten příběh dopadne. Čiší z nich jeho láska k muzice, k životu, jsou velmi příjemné na poslech. Jakoby tu zpíval Honza Nedvěd.

Domácí Jen tak tak začal pěkně od podlahy, svižnými skladbami. Ale umí naladit i na romantickou notu. A pro své věrné veselské publikum zařadili i zcela nové písně. Nechyběly ani jejich hudební pecky, kterým vévodí Přejem vám život a taky trocha obvyklého kapelního humoru.

Celkově shrnuto - velmi vydařený večer plný příběhů zapsaných do not. Jo a 8.12. přijede do Veselí nad Lužnicí kapela s muzikou nasáklou keltským prostředím - Isara. Tak přijďte prožít hezký večer.